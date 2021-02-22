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Пассажирские автобусы в центре Тбилиси - вид на Мейдан

После "карантина выходного дня" в Тбилиси заработают новые автобусные маршруты

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
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Темы:
Транспорт в Грузии (210)
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В рамках транспортной реформы были внесены изменения в некоторые автобусные маршруты и заменены старые автобусы на новые модели

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. С понедельника, 22 февраля, жители Тбилиси смогут ездить по новым автобусным маршрутам, сообщает пресс-служба мэрии города.

В Тбилиси после длительного перерыва общественный транспорт был запущен 8 февраля. Метро, автобусы и микроавтобусы ездят пять дней в неделю. В субботу и воскресенье в стране действует "карантин выходного дня".

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"В соответствии с базовыми потребностями населения, в рамках транспортной реформы были внесены изменения в некоторые автобусные маршруты и заменены старые автобусы на новые модели", – говорится в заявлении.

К примеру, в результате реформы автобус №61 был упразднен. По его маршруту теперь будет ездить автобус №345 – от Квемо Поничала до района Багеби (Цкнетское шоссе, рядом с корпусом №2). Вместо улицы Котэ Абхази автобус №345 будет ездить через Площадь Европы по Левой Набережной (Марцхена Санапиро) в направлении улицы Бараташвили.

Еще один новый автобус №32 соединит район Глдани с Диди Дигоми. Указанный автобус будет курсировать от улицы Омара Хизанишвили до IV микрорайона Диди Дигоми, улицы Деметре Тавдадебули. В связи с новым маршрутом в Глдани автобус №32 будет ездить с улицы Хизанишвили на улицу Сараджишвили, по улицам Васадзе и Керчи вместо улицы Шешелидзе.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Всего с 22 февраля тбилисцев будет обслуживать 572 автобуса. Кроме того, в ближайшее время в столицу еще прибудут 12-метровые автобусов BMC.

Также завтра в Тбилиси начнут ездить еще 180 новых микроавтобусов.

Тбилисская транспортная компания при поддержке Европейского банка реконструкции и развития закупила 226 единиц 12-метровых автобусов, работающих на компримированном природном газе стандарта Евро-6. 126 из них уже доставлены в столицу, а остальные поступят поэтапно к марту 2021 года.

Темы:
Транспорт в Грузии (210)
Теги:
Тбилисская транспортная компания, Транспорт, Мэрия Тбилиси, Тбилиси, Грузия


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