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Хвойное дерево упало на машину в столице Грузии

Сорваны крыши, вырваны с корнем деревья - в Тбилиси борются с последствиями урагана

© Sputnik / STRINGER
Тбилиси
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210223/250979150/Sorvany-kryshi-vyrvany-s-kornem-derevya---v-Tbilisi-boryutsya-s-posledstviyami-uragana.html

Службы столичного муниципалитета работают в чрезвычайном режиме для устранения ущерба и принятия соответствующих мер

ТБИЛИСИ, 23 фев - Sputnik. Сильный ветер, не прекращающийся в столице со вчерашнего вечера, создал проблемы в разных районах Тбилиси, сообщает пресс-служба мэрии города.

В частности, наиболее сильно от ветра пострадали районы Сабуртало, Глдани и Надзаладеви.

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По данным мэрии, речь идет о вырванных деревьях, сломанных ветках и сорванных крышах жилых домов. Кроме того, зафиксирован случай, когда из строящегося дома на проезжую часть из-за порывов ветра выбило окно и обрушилась стена.

"Соответствующие службы муниципалитета мэрии Тбилиси работают в чрезвычайном режиме для устранения ущерба и принятия соответствующих мер. Во всех десяти районах на месте происшествия находятся работники местного самоуправления, ведется подсчет ущерба. Также сотрудники "Экосервис групп" очищают территорию от деревьев. Органы местного самоуправления готовы оказать пострадавшим семьям посильную помощь", - говорится в сообщении мэрии.

Из-за сильного ветра пострадал также государственный флаг Грузии на аллее Агмашенебели.



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