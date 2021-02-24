Мэрия Тбилиси разработала проект "Закона о строительной амнистии"

Борьба с хаотичной застройкой и сохранение облика грузинской столицы является одним из самых приоритетных направлений работы мэрии, не раз отмечал Каладзе

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Мэрия Тбилиси внесла на рассмотрение в парламент Грузии проект "Закона о строительной амнистии" – он предусматривает уголовную ответственность за определенные нарушения в сфере строительства, заявил мэр столицы Каха Каладзе.

Как уточнил мэр, уголовная ответственность будет грозить застройщику, если строительство не будет прекращено по требованию муниципалитета при выявлении тех или иных нарушений.

"Поскольку действующее законодательство не позволяло осуществлять полный и эффективный надзор и надлежащую реакцию на нарушения, мы получили сотни завершенных построек в Тбилиси, которые велись с различными нарушениями. И сегодня владельцами этих объектов являются жители Тбилиси. Законодательный пакет, который мы предлагаем парламенту, не только предусматривает амнистию и прощение определенных нарушений, но и предусматривает ряд превентивных мер", – сказал Каладзе на заседании городского правительства.

Мэр напомнил, что в стране несколько лет были увеличены штрафы за нарушения в норм строительного процесса, но должного результата это не принесло, поэтому возникла необходимость введения уголовной ответственности.

Что касается самой амнистии, она коснется всех типов застроек, с учетом первого по пятый класс, строительство которых осуществлялось на основании разрешения, и было завершено до 18 августа 2020 года.

"При нарушении параметров К1, К2, К3 (обозначение типов канализаций – ред.), экстерьера или интерьера, приграничной зоны, линий регулирующих постройку, линий регулирующих высоту построек, функциональной зоны, количества автостоянок или конструкционной части проекта, но их безопасность подтверждена аккредитованным экспертом, то все вышеперечисленные нарушения могут быть прощены и списаны все штрафы, назначенные в соответствии с нарушением", – отметил Каладзе.

По словам градоначальника, третья часть законодательного пакета касается вопроса введения зданий в эксплуатацию. В частности, она предусматривает запрет на подачу электроэнергии и природного газа в здания, которые еще не вошли эксплуатацию.

Мэр напомнил: согласно действующей юридической практике, в Грузии можно жить в зданиях, которые еще не были сданы в эксплуатацию, что раньше создавало проблемы.

Каладзе выразил надежду, что законопроект будет поддержан парламентом.

Мэр Тбилиси не раз заявлял, что одним из приоритетных направлений работы его команды является борьба с хаотичной застройкой и сохранения облика города.