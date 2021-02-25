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Вид на Тбилиси с высоты птичьего полета

В Тбилиси объявят строительную амнистию

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (804)
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Sputnik Грузия
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Парламент совместно с мэрией Тбилиси готовят законопроект, который коснется построек без разрешения, которые удовлетворяют требованиям безопасности

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" приняла решение объявить амнистию для незаконных построек в Тбилиси, заявил один из лидеров партии Мамука Мдинарадзе.

Незаконные постройки одна из главных проблем в Тбилиси. В декабре прошлого года мэрия Тбилиси демонтировала часть домов на участках, принадлежащих государству, в пригороде Африка на окраине Тбилиси.

Строительство нового жилого дома в столице Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В парламенте Грузии разделились мнения о законопроекте "О строительной амнистии"

"Десятки тысяч тбилисцев ждут эту радостную весть. Мы с мэрией Тбилиси разработаем законопроект, который коснется построек без разрешения, которые удовлетворяют требованиям безопасности и не создают проблем рядом живущим. Также речь идет о снятии штрафов. В результате этого десятки тысяч граждан смогут зарегистрировать свои квартиры и пристройки, сдать в эксплуатацию дома и квартиры, официально зарегистрироваться в качестве абонентов", - сказал Мдинарадзе.

При этом лидер правящей партии не уточнил сроки принятия законопроекта.

Хаотичная застройка Тбилиси в 90-е годы, когда жители города расширяли свои дома при помощи различных пристроек, вызвала проблемы в настоящее время. Как оказалось, большинство расширяли жилплощадь без специального разрешения и соблюдения правил безопасности, что стало угрозой для жителей соседних квартир и домов. Наиболее пострадала от такого хаотичного строительства историческая часть города.

Темы:
Новости Тбилиси сегодня (804)


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