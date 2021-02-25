В Тбилиси объявят строительную амнистию

Парламент совместно с мэрией Тбилиси готовят законопроект, который коснется построек без разрешения, которые удовлетворяют требованиям безопасности

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" приняла решение объявить амнистию для незаконных построек в Тбилиси, заявил один из лидеров партии Мамука Мдинарадзе.

Незаконные постройки одна из главных проблем в Тбилиси. В декабре прошлого года мэрия Тбилиси демонтировала часть домов на участках, принадлежащих государству, в пригороде Африка на окраине Тбилиси.

"Десятки тысяч тбилисцев ждут эту радостную весть. Мы с мэрией Тбилиси разработаем законопроект, который коснется построек без разрешения, которые удовлетворяют требованиям безопасности и не создают проблем рядом живущим. Также речь идет о снятии штрафов. В результате этого десятки тысяч граждан смогут зарегистрировать свои квартиры и пристройки, сдать в эксплуатацию дома и квартиры, официально зарегистрироваться в качестве абонентов", - сказал Мдинарадзе.

При этом лидер правящей партии не уточнил сроки принятия законопроекта.

Хаотичная застройка Тбилиси в 90-е годы, когда жители города расширяли свои дома при помощи различных пристроек, вызвала проблемы в настоящее время. Как оказалось, большинство расширяли жилплощадь без специального разрешения и соблюдения правил безопасности, что стало угрозой для жителей соседних квартир и домов. Наиболее пострадала от такого хаотичного строительства историческая часть города.