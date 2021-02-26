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Эскалаторы для выхода из метро Тбилиси

В тбилисском метро завершились ремонтные работы: что изменилось?

© Sputnik / Denis Aslanov
Тбилиси
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Ремонтные работы начались летом 2019 года, тогда метрополитен поменял график – его работа завершалась на час раньше обычного, в 23:00

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе ознакомился с результатом ремонтных работ, проведенных в столичном метрополитене, сообщается на сайте Тбилисской транспортной компании.

Ремонтные работы начались летом 2019 года, тогда метрополитен поменял график работы – его работа завершалась на час раньше обычного, в 23:00.

В тоннелях метро было заменено приблизительно 500 километров силового кабеля и было установлено 32 вентиляционных агрегата европейского стандарта, которые позаботятся об удобном и безопасном функционировании метрополитена.

"Эти силовые кабели были в тяжелом положении. Как открылось метро, они не менялись, поэтому была необходимость в проведении данных работ", – сказал Каладзе.

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По словам Каладзе, городское правительство делает все, чтобы поездки на метро для граждан стали более комфортными.

"Поэтапно мы следуем за обновлением станций. Также вы знаете о закупке новых вагонов, мы в этом направлении сотрудничаем с ЕБРР и тендер близится к концу", – отметил мэр.

По его словам, уже скоро будет выявлена компания-победитель, которая будет поставлять новые составы.

"Мы обновляем старые вагоны, которые подлежат реабилитации для того, чтобы поездки на метро стали более комфортными", – отметил мэр.

На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.

Темы:
Новости Тбилиси сегодня (805)


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