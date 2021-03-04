Ресторанам в Тбилиси помогут "вылезти" из кризиса

В ближайшие дни мэрия столицы обнародует те критерии, по которым малый и средний ресторанный бизнес получит пятитысячные ваучеры. По предварительным подсчетам, таких будет около 400

ТБИЛИСИ, 4 марта — Sputnik. Рестораны в Тбилиси получат ваучер на пять тысяч лари - по какому принципу они будут распределяться, журналистам рассказал заместитель мэра столицы Андрия Басилая.

Тбилисские рестораны получат обещанную правительством субсидию>>

Как заявил Басилия, инициатива субсидирования малого и среднего ресторанного бизнеса появилась в результате активного общения с рестораторами, которые из-за пандемии оказались в очень тяжелом положении.

По его словам, пандемия существенно затронула многие сектора экономики, в том числе те, которые зависят от туристических потоков. Ресторанный бизнес - один из них.

"Мэрия Тбилиси с самого начала поддерживала с ними активную связь и приняла ряд мер, включая отмену государственной арендной платы или уступку муниципальных площадей для установки столов на улице. На центральном уровне субсидия будет оплачивать проценты ссуды. Хочу поблагодарить премьер-министра за то, что он поддержал эту инициативу, исходящую от малых и средних ресторанов. Эта инициатива предусматривает ваучер на пять тысяч лари, который будет выдан малому и среднему ресторанному бизнесу в Тбилиси", - сказал Андрия Басилая.

Он отметил, что критерии распределения ваучеров будут обнародованы через несколько дней и в основном будут связаны с оборотом ресторана и количеством мест. Воспользоваться этой программой не смогут крупный бизнес, франчайзы, операторы международных сетей. Ожидается, что критериям для получения субсидий будут соответствовать около 400 ресторанов.

Инициированная мэрией Тбилиси программа предусматривает финансовую помощь ресторанному бизнесу ​​в размере пяти тысяч лари (1,5 тысячи долларов). В случае, если одно юридическое лицо управляет более чем одним рестораном, финансирование составит 10 тысяч лари (3 тысячи долларов). Все объекты, зарегистрированные до 28 ноября 2020 года, получат субсидию.

Работа ресторанов и объектов питания в Грузии была приостановлена 28 ноября, когда эпидемиологическая ситуация в стране достигла критической точки. С 15 февраля им разрешили работать только в открытых пространствах, а 8 марта рестораны в стране возобновят работу в полном объеме.