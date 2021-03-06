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Канализационный люк

Будьте осторожны: в Тбилиси все чаще крадут крышки канализационных люков

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Тбилиси
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210306/251093233/Budte-ostorozhny-v-Tbilisi-vse-chasche-kradut-kryshki-kanalizatsionnykh-lyukov.html

Уголовное дело уже возбуждено, виновных ищут, а сотрудники компании пока устанавливают новые крышки

ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Компания "Тбилсервис груп", которая занимается благоустройством столицы Грузии, заявила об участившихся в последний период кражах крышек канализационных люков.

"К сожалению, в последний период в масштабах столицы зафиксировано много случаев кражи крышек водосточных колодцев. Открытые колодцы же создают угрозу как пешеходам, так и водителям", – говорится в сообщении компании.

По данным компании, уголовное дело уже возбуждено, а сотрудники компании устанавливают новые крышки.

Кража металлолома была одним из самых распространенных преступлений в Грузии в 90-е годы. Тогда в СМИ постоянно мелькали сообщения о краже крышек люков, проводов и даже рельсов.

На сегодняшний день кражи в целом являются одним из самых распространенных преступлений в Грузии и составляют около четверти всех совершаемых в стране преступлений.

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