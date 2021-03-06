Будьте осторожны: в Тбилиси все чаще крадут крышки канализационных люков

Уголовное дело уже возбуждено, виновных ищут, а сотрудники компании пока устанавливают новые крышки

ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Компания "Тбилсервис груп", которая занимается благоустройством столицы Грузии, заявила об участившихся в последний период кражах крышек канализационных люков.

"К сожалению, в последний период в масштабах столицы зафиксировано много случаев кражи крышек водосточных колодцев. Открытые колодцы же создают угрозу как пешеходам, так и водителям", – говорится в сообщении компании.

По данным компании, уголовное дело уже возбуждено, а сотрудники компании устанавливают новые крышки.

Кража металлолома была одним из самых распространенных преступлений в Грузии в 90-е годы. Тогда в СМИ постоянно мелькали сообщения о краже крышек люков, проводов и даже рельсов.

На сегодняшний день кражи в целом являются одним из самых распространенных преступлений в Грузии и составляют около четверти всех совершаемых в стране преступлений.