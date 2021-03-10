Мэрия Тбилиси возвращается к проекту "Ночная экономика"

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Деятели электронной музыки и клубы получат финансовую помощь мэрии Тбилиси – она составит два миллиона лари (более 606 тысяч долларов).

Мэрия Тбилиси продолжит устанавливать станции подзарядки для электромобилей в городе>>

Как заявил на заседании городского правительства в среду мэр столицы Каха Каладзе, в рамках проекта "Ночная экономика" состоялись встречи и переговоры с представителями сектора, после чего было принято решение предложить им пакет помощи.

"Пандемия нанесла ущерб всем отраслям экономики, в том числе экосистеме электронной музыки и клубной культуры. Эта отрасль, которая прекратила работу раньше всех. Им пришлось приостановить работу, закрыться из-за пандемии. Безусловно, это является серьезной проблемой для них, поскольку очень много людей работает в этом секторе, и за ними стоят семьи. Следовательно, им нужна наша помощь и поддержка", – заявил Каладзе.

По словам мэра, это та сфера, которая прославила столицу на всю Европу и весь и мир, привлекла множество туристов и внесла важную лепту в экономическое и культурное развитие страны.

"От этого пакета помощи пользу получат по меньшей мере 500 деятелей. Речь идет о ди-джеях, вообще о людях, работающих в этой отрасли, и более 50 клубов. Пакет финансовой помощь в первую очередь воспользуются музыканты, артисты и технический персонал. Также пространствам электронной музыки аренда будет оплачена полностью или частично", – заявил Каладзе.

Он также обещал поддержку мэрии в оплате коммунальных услуг юридическим лицам с учетом определенных критериев.

Мэр также обещал обеспечить восстановление безопасной работы клубов к летнему периоду, если, конечно, позволит эпидемиологическая ситуация в столице.