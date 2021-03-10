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Строительство нового жилья - подъемный кран

В Тбилиси запретят использование зданий до их сдачи в эксплуатацию

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210310/251133853/V-Tbilisi-zapretyat-ispolzovanie-zdaniy-do-ikh-sdachi-v-ekspluatatsiyu.html

Исключение в таком случае составит обеспечение зданий электроэнергией или газом для строительных работ

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Комитеты парламента Грузии приступают к рассмотрению поправок в Кодекс Грузии о пространственном планировании, архитектурной и строительной деятельности, согласно которым в Тбилиси будет запрещено функционирование и использование зданий, которые еще не сдали в эксплуатацию.

Строительство нового жилого дома в столице Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В парламенте Грузии разделились мнения о законопроекте "О строительной амнистии"

Согласно законопроекту, до издания акта о приеме здания в эксплуатацию его будет запрещено использовать для жилья или по другому назначению.

Кроме того, такое здание будет запрещено обеспечивать газом или электроэнергией.

Исключение составит обеспечение электроэнергией или газом для строительных работ.

Поправки вступят в силу после принятия в трех чтениях и подписания президентом Грузии.

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