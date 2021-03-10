В Тбилиси запретят использование зданий до их сдачи в эксплуатацию

Исключение в таком случае составит обеспечение зданий электроэнергией или газом для строительных работ

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Комитеты парламента Грузии приступают к рассмотрению поправок в Кодекс Грузии о пространственном планировании, архитектурной и строительной деятельности, согласно которым в Тбилиси будет запрещено функционирование и использование зданий, которые еще не сдали в эксплуатацию.

Согласно законопроекту, до издания акта о приеме здания в эксплуатацию его будет запрещено использовать для жилья или по другому назначению.

Кроме того, такое здание будет запрещено обеспечивать газом или электроэнергией.

Исключение составит обеспечение электроэнергией или газом для строительных работ.

Поправки вступят в силу после принятия в трех чтениях и подписания президентом Грузии.