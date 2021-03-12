Тбилисские маршрутки снижают тариф

Проезд уже с 1 апреля в синих маршрутках в столице будет стоить не 80, а 50 тетри и в них будут действовать те же льготы, что и в автобусах и метро

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. C 1 апреля стоимость проезда в новых синих микроавтобусах в столице составит 50 тетри (15 центов США) вместо 80, сообщили в пресс-службе мэрии Тбилиси корреспонденту Sputnik Грузия.

В маршрутках также начнут действовать те льготы, которые распространяются сейчас на автобусы и метро. В частности, после проезда на синем микроавтобусе, пассажир в течение 1,5 часа сможет воспользоваться другим видом общественного транспорта бесплатно.

Определенная категория граждан будет иметь право на бесплатный проезд в маршрутках. Это:

- слабовидящие люди, зарегистрированные в столице, и лицо, сопровождающее их во время поездки;

- ветераны Второй мировой войны и приравненные к ним лица;

- ветераны боевых действий на территориях других государств и приравненные к ним лица;

- ветераны вооруженных сил;

- школьники;

- участковые инспекторы МВД и другие.

Специальные льготы на проезд предусмотрены для членов социально незащищенных семей, проживающих на территории Тбилиси.

В столичной мэрии подчеркивают, что в течение года автопарк столичных микроавтобусов будет полностью обновлен.

На сегодняшний день жителей и гостей Тбилиси обслуживают порядка 1,8 тысячи микроавтобусов. В течение дня маршрутками в столице пользуются более 600 тысяч человек.