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Центр управления чрезвычайными ситуациями „112“ в столице Грузии

Угроза оползня: на тбилисской улице вводят запрет на движение автомобилей

© Sputnik / Alex Shlamov
Тбилиси
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Темы:
Происшествия в Грузии (2449)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210315/251176798/Ugroza-opolznya-na-tbilisskoy-ulitse-vvodyat-zapret-na-dvizheniya-avtomobiley.html

Оползневые процессы активизировались из-за определенных действий, предпринятых на улице Мухрана Мачаваниани и на близлежащем склоне в последние годы

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. В целях безопасности населения на улице Мухрана Мачавариани в районе Сабуртало в Тбилиси движение автотранспорта будет ограничено, говорится в заявлении столичной мэрии.

Ремонт дороги в Тбилиси
SPUTNIK / LEVAN AVLABRELI
Оползень сошел на дорогу в пригороде Тбилиси

По информации мэрии Тбилиси, оползневые процессы активизировались из-за определенных действий, предпринятых на улице Мухрана Мачаваниани и на близлежащем склоне в последние годы.

"В целях безопасности населения, с 16 марта на указанной территории автомобильное движение будет ограничено в обе стороны", - отмечено в заявлении.

В частности, временное ограничение будет действовать на улице Мачавариани, от здания Центра оперативного управления "112" в направлении Вашлиджвари, до участка дороги к бензозаправочной станции BP.

 

Темы:
Происшествия в Грузии (2449)
Теги:
Оползень, Мэрия Тбилиси, Тбилиси

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