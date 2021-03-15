Угроза оползня: на тбилисской улице вводят запрет на движение автомобилей

Оползневые процессы активизировались из-за определенных действий, предпринятых на улице Мухрана Мачаваниани и на близлежащем склоне в последние годы

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. В целях безопасности населения на улице Мухрана Мачавариани в районе Сабуртало в Тбилиси движение автотранспорта будет ограничено, говорится в заявлении столичной мэрии.

По информации мэрии Тбилиси, оползневые процессы активизировались из-за определенных действий, предпринятых на улице Мухрана Мачаваниани и на близлежащем склоне в последние годы.

"В целях безопасности населения, с 16 марта на указанной территории автомобильное движение будет ограничено в обе стороны", - отмечено в заявлении.

В частности, временное ограничение будет действовать на улице Мачавариани, от здания Центра оперативного управления "112" в направлении Вашлиджвари, до участка дороги к бензозаправочной станции BP.