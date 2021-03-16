Проект строительства наземного метро в Тбилиси под вопросом

Проложить новую ветку метро планировалось от Самгори в Лило и дальше в направлении Тбилисского международного аэропорта, но пандемия нарушила все планы, и проект пока остается в зачаточном состоянии

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Решение в связи с проектом строительства наземного метро в Тбилиси пока не принято и находится на стадии рассмотрения, заявил вице-мэр города Ираклий Хмаладзе журналистам.

Угроза оползня: на тбилисской улице вводят запрет на движение автомобилей>>

Речь идет о строительстве новой ветки метро Самгори – Лило – Аэропорт. Как разъяснил Хмаладзе, технико–экономическое исследование завершено, однако этап проектирования пока не начался из-за пандемии коронавируса. По его словам, столичная мэрия примет решение в связи с осуществлением проекта в ближайшем будущем.

"Никто от проекта наземного метро пока не отказывался. Указанный проект состоял из трех этапов. Первый - технико-экономическое исследование, и, исходя из результатов этого исследования, которое проводилось по трем версиям, мы должны были рассмотреть сам проект и принять решение", - сказал Хмаладзе.

После этого должен был начаться этап строительства, отметил он.

"Технико-экономическое обоснование представлено, но мы пока не принимали решения о начале проекта. Ситуация еще больше осложнилась из-за пандемии. С одной стороны, это связано с финансовыми проблемами, поскольку средства сейчас мобилизуются на насущные проблемы, а с другой – пандемия оказала огромное влияние на функционирование транспортной системы", - отметил Хмаладзе.

Исходя из всего этого, данный вопрос все еще в стадии рассмотрения, отметил вице-мэр.

"А до рассмотрения сложно сказать, какой версии мы будем следовать и вообще, нужно ли осуществлять этот проект, поскольку это довольно дорогостоящая инфраструктура", - отметил Хмаладзе.

По словам вице-мэра, в целом стоимость проекта может составить 300-400 миллионов лари (90 – 121 миллион долларов).

"С учетом сегодняшней ситуации сложно сказать, когда мы примем решение, поскольку для нас главное принять не скорое, а правильное решение", - подчеркнул Хмаладзе.

Как сообщалось ранее, строительство новой ветки метро предусматривается в рамках проекта мэрии Тбилиси "Зеленая политика – экотранспорт". От Самгори до поселка Лило планируется строительство восьми новых станций. На наземном метро можно будет добраться в том числе до Тбилисского международного аэропорта.

На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях — Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро — 57 километров.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.