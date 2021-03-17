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Тбилиси в тумане - горящие уличные фонари у Метехской церкви

Тбилиси погрузился во мрак: полгорода осталось без электроэнергии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210317/251191050/Tbilisi-pogruzilsya-vo-mrak-polgoroda-ostalos-bez-elektroenergii.html

Проблема коснулась как центральных районов, так и жителей окраины

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Масштабная энергоавария в Тбилиси - большая чать грузинской столицы осталась без электроэнергии к полуночи.

Проблема коснулась как центральных районов, так и спальних.

До энергораспределительной компании "Теласи", которая обслуживает столицу, не дозвониться - линия перегружена. 

Что стало причиной ЧП - пока неизветсно.

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Теги:
Электроэнергия, Тбилиси

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