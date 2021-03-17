Тбилиси погрузился во мрак: полгорода осталось без электроэнергии

Тбилиси
Получить короткую ссылку
113 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210317/251191050/Tbilisi-pogruzilsya-vo-mrak-polgoroda-ostalos-bez-elektroenergii.html
Проблема коснулась как центральных районов, так и жителей окраины
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Масштабная энергоавария в Тбилиси - большая чать грузинской столицы осталась без электроэнергии к полуночи.
Проблема коснулась как центральных районов, так и спальних.
До энергораспределительной компании "Теласи", которая обслуживает столицу, не дозвониться - линия перегружена.
Что стало причиной ЧП - пока неизветсно.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.