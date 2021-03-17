Тбилиси погрузился во мрак: полгорода осталось без электроэнергии

Для победы над пандемией обязательно нужно вакцинировать 60% населения Грузии – это около 1,7 миллиона человек, считают эпидемиологи

В феврале Грузия закупила 413,7 миллионов киловатт/час за рубежом, отсюда 258 миллионов киловатт/час приходится на Россию, 148,8 миллионов – на Азербайджан