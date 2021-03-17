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Платная парковка в центре грузинской столицы. Машины на паркинге. Центр Тбилиси

Платная парковка в Тбилиси: система заработала на проспектах Важа-Пшавела и Казбеги

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210317/251194669/Platnaya-parkovka-v-Tbilisi-sistema-zarabotala-na-prospektakh-Vazha-Pshavela-i-Kazbegi.html

В будущем система платной почасовой парковки охватит всю территорию Тбилиси, отметил мэр столицы

ТБИЛИСИ, 17 мар – Sputnik. Система зонально-почасовой парковки заработает на проспекте Важа-Пшавела и проспекте Александра Казбеги в Тбилиси, а также на прилегающих улицах, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.

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В 2019 году пилотный проект зонально-почасовой парковки был осуществлен на двух локациях в Тбилиси – на улице Коте Апхази (бывшая Леселидзе) и на Площади Орбелиани и прилегающей к ней территории. Позже эта система появилась на улицах Бараташвили, Пекина и проспекте Чавчавадзе. Час стоянки стоит 1 лари (около 0,3 доллара).

"Внедрение зонально-почасовой парковки является частью нашей транспортной политики. Как вам известно, на определенных улицах эта система уже действует. Мы продолжаем эту программу, и она будет задействована на проспектах Важа-Пшавела и Александра Казбеги, а также на прилегающих улицах", – заявил Каладзе.

По его словам, на указанных проспектах будут размещены десять муниципальных павильонов, где граждане смогут зарегистрировать свои автомобили. Как отметил Каладзе, парковка будет бесплатной для местных жителей, а также для лиц с ОВЗ, владельцев электромобилей и такси категории А.

Парковка машин на тбилисской набережной
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Мы осуществим указанную программу поэтапно и в итоге она будет обхватывать весь город", – заявил Каладзе.

По информации мэра, на сегодняшний день в рамках системы зонально-почасовой парковки действуют 2 629 парковочных мест, а после этих изменений, добавиться примерно 2 400 мест.

Граждане, проживающие в радиусе 100 метров от парковочного места, или те, кто владеет недвижимостью в этом районе, имеют право на бесплатную парковку для двух транспортных средств. Кроме того, парковкой могут бесплатно пользоваться люди с ограниченными физическими возможностями и владельцы электромобилей.

Для использования зональной парковки гражданам необходимо скачать мобильное приложение Tbilisi Parking с помощью Play Store или Apple Store. В приложение включена карта, на которой номерами обозначены все пункты зональной парковки.

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Теги:
Каха Каладзе, Парковка, Тбилиси

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