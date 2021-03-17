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Здание мэрии Тбилиси

Зона оползня: что происходит на опасной улице в Тбилиси?

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (813)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210317/251195305/Zona-opolznya-chto-proiskhodit-na-opasnoy-ulitse-v-Tbilisi.html

Улица Мухрана Мачавариани в Сабуртало перекрыта для транспортного движения до устранения опасности схода оползня и обеспечения безопасности людей

ТБИЛИСИ, 17 мар – Sputnik. Мэрия Тбилиси делает все, чтобы обеспечить безопасность людей и завершить противооползневые работы на улице Мухрана Мачавариани в кратчайшие сроки, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.

Машины на улице Александра Казбеги
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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С 16 марта в целях безопасности населения на улице Мухрана Мачавариани в Сабуртало перекрыто транспортное движение. По информации мэрии, оползневые процессы активизировались из-за определенных действий на самой улице Мачавариани и на близлежащем склоне в последние годы.

"В процессе исследования оползневой зоны и планирования соответствующих мероприятий вместе со службами мэрии включены специалисты соответствующих ведомств, чтобы в кратчайшие сроки провести неотложные противооползневые мероприятия... Для нас очень важно обеспечить безопасность людей", – отметил Каладзе.

По его словам, указанные мероприятия курирует заместитель мэра Ираклий Бенделиани и делает все возможное, чтобы проблема была решена в кратчайшие сроки.

На данный момент в на улице Мухрана Мачавариани движение ограничено от здания Центра оперативного управления "112" в направлении Вашлиджвари до бензозаправочной станции BP.

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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (813)
Теги:
Оползень, Тбилиси, Грузия

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