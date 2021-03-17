Зона оползня: что происходит на опасной улице в Тбилиси?

Улица Мухрана Мачавариани в Сабуртало перекрыта для транспортного движения до устранения опасности схода оползня и обеспечения безопасности людей

ТБИЛИСИ, 17 мар – Sputnik. Мэрия Тбилиси делает все, чтобы обеспечить безопасность людей и завершить противооползневые работы на улице Мухрана Мачавариани в кратчайшие сроки, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.

С 16 марта в целях безопасности населения на улице Мухрана Мачавариани в Сабуртало перекрыто транспортное движение. По информации мэрии, оползневые процессы активизировались из-за определенных действий на самой улице Мачавариани и на близлежащем склоне в последние годы.

"В процессе исследования оползневой зоны и планирования соответствующих мероприятий вместе со службами мэрии включены специалисты соответствующих ведомств, чтобы в кратчайшие сроки провести неотложные противооползневые мероприятия... Для нас очень важно обеспечить безопасность людей", – отметил Каладзе.

По его словам, указанные мероприятия курирует заместитель мэра Ираклий Бенделиани и делает все возможное, чтобы проблема была решена в кратчайшие сроки.

На данный момент в на улице Мухрана Мачавариани движение ограничено от здания Центра оперативного управления "112" в направлении Вашлиджвари до бензозаправочной станции BP.

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