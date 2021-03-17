16:09 17 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9660
  • 100 RUB4.5556
  • USD3.3205
Поиск
Девушка в парке

"Чтобы город мог дышать" – в Тбилиси восстановят еще один парк

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
Получить короткую ссылку
Темы:
Новости Тбилиси сегодня (813)
10710
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210317/251195521/Chtoby-gorod-mog-dyshat---v-Tbilisi-vosstanovyat-esche-odin-park.html

Парк, который будет полностью обновлен, расположен в одном из спальных районов столицы Варкетили и занимает площадь в три гектара

ТБИЛИСИ, 17 мар – Sputnik. Принято решение начать восстановление парка в ущелье Варкетили, сообщил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства в среду.

Концерт в ресторане - ночном клубе - развлечения и отдых в столице Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Мэрия Тбилиси возвращается к проекту "Ночная экономика"

По словам мэра, обновленный парк будет рассчитан на все возрастные группы и полностью адаптирован для лиц с ОВЗ. В рамках проекта планируется обустроить пространства для отдыха, детские площадки с аттракционами для разных возрастных групп, спортивные и тренировочные площадки, открытый амфитеатр, фонтан и скейт-парк.

"Я очень рад и горжусь тем, что в течение последних лет было осуществлено очень много хороших проектов по восстановлению и созданию рекреационных пространств… Но этого недостаточно. Нам предстоит еще много работать для того, чтобы создать как можно больше зеленого пространства, больше рекреации, чтобы город мог дышать", – заявил Каладзе.

В парке будет обновлен переходный мост, велосипедная тропинка, созданы пространства для выгула собак, посажены новые деревья и растения, обустроена система орошения и освещения.

Завершение восстановительных работ ущелья Варкетили планируется в октябре 2021 года. Территория парка занимает три гектара.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Новости Тбилиси сегодня (813)
Теги:
Парк, Тбилиси, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной AstraZeneca в Тбилисской инфекционной больнице
Прививки против ковида: в Грузии началась вакцинация - фото
Это чудо: как врачи спасли пациента с коронавирусом после 10 остановок сердца
Врачи спасли пациента с коронавирусом после 10 остановок сердца - видео
Российский фактор во внешней торговле Грузии
Российский фактор во внешней торговле Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться