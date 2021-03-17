"Чтобы город мог дышать" – в Тбилиси восстановят еще один парк

Парк, который будет полностью обновлен, расположен в одном из спальных районов столицы Варкетили и занимает площадь в три гектара

ТБИЛИСИ, 17 мар – Sputnik. Принято решение начать восстановление парка в ущелье Варкетили, сообщил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства в среду.

По словам мэра, обновленный парк будет рассчитан на все возрастные группы и полностью адаптирован для лиц с ОВЗ. В рамках проекта планируется обустроить пространства для отдыха, детские площадки с аттракционами для разных возрастных групп, спортивные и тренировочные площадки, открытый амфитеатр, фонтан и скейт-парк.

"Я очень рад и горжусь тем, что в течение последних лет было осуществлено очень много хороших проектов по восстановлению и созданию рекреационных пространств… Но этого недостаточно. Нам предстоит еще много работать для того, чтобы создать как можно больше зеленого пространства, больше рекреации, чтобы город мог дышать", – заявил Каладзе.

В парке будет обновлен переходный мост, велосипедная тропинка, созданы пространства для выгула собак, посажены новые деревья и растения, обустроена система орошения и освещения.

Завершение восстановительных работ ущелья Варкетили планируется в октябре 2021 года. Территория парка занимает три гектара.

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