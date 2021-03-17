В Тбилиси без газа остались 18 тысяч абонентов

В данный момент ведутся восстановительные работы. Подача газа будет восстановлена абонентам с утра в четверг

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Из-за повреждения магистральной трубы в районе Глдани 18 тысяч абонентов остались без газа, говорится в сообщении газораспределительной компании Tbilisi Energy.

По данным компании, повреждение было вызвано работами ООО "Гония".

В данный момент ведутся восстановительные работы. Подача газа будет восстановлена абонентам с утра в четверг.