В Тбилиси без газа остались 18 тысяч абонентов

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В данный момент ведутся восстановительные работы. Подача газа будет восстановлена абонентам с утра в четверг
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Из-за повреждения магистральной трубы в районе Глдани 18 тысяч абонентов остались без газа, говорится в сообщении газораспределительной компании Tbilisi Energy.
По данным компании, повреждение было вызвано работами ООО "Гония".
В данный момент ведутся восстановительные работы. Подача газа будет восстановлена абонентам с утра в четверг.