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Газовая плита

В Тбилиси без газа остались 18 тысяч абонентов

© Sputnik / Levan Avlabreli
Тбилиси
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210317/251199203/18-tysyach-abonentov-ostalis-bez-gaza-v-Tbilisi.html

В данный момент ведутся восстановительные работы. Подача газа будет восстановлена абонентам с утра в четверг

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Из-за повреждения магистральной трубы в районе Глдани 18 тысяч абонентов остались без газа, говорится в сообщении газораспределительной компании Tbilisi Energy.

По данным компании, повреждение было вызвано работами ООО "Гония".

В данный момент ведутся восстановительные работы. Подача газа будет восстановлена абонентам с утра в четверг.

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