Эвакуация населения из оползневой зоны не планируется - мэрия Тбилиси

Городские власти считают, что вероятность схода оползня не так велика, чтобы начать эвакуацию населения, но меры по обеспечению безопасности людей принимаются

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Эвакуация населения с территории, прилегающей к улице Мухрана Мачавариани в Тбилиси, где в последние дни активизировались оползневые процессы, не планируется, заявляет мэрия столицы.

К исследованию оползневой зоны в Тбилиси подключатся немецкие специалисты>>

Городские власти считают, что такие слухи распространяются с одной целью - посеять панику.

"Создана специальная рабочая группа для регулярного мониторинга оползневых процессов, а со следующей недели к исследованию будут привлечены иностранные эксперты. Полная информация оперативно будет предоставляться общественности на каждом этапе исследования", - говорится в заявлении.

Как обещают в мэрии, в ближайшие дни будут приняты соответствующие меры для обеспечения своевременного возобновления двустороннего движения на участке дороги Нуцубидзе-Лиси-Вашлиджвари.

"Призываем СМИ воздержаться от распространения непроверенной информации и в любом случае обращаться в мэрию Тбилиси", - говорится в заявлении.

16 марта мэрия Тбилиси распространила заявление, в котором признает, что "оползневые процессы активизировались из-за определенных действий, предпринятых на улице Мухрана Мачавариани и на близлежащем склоне в последние годы".

Под склоном расположена дорога Нуцубидзе-Лиси-Вашлиджвари, строительством которой в последние годы занимается мэрия.

Из-за осадки грунта с 16 марта по распоряжению мэрии было полностью закрыто движение по дороге, которая ведет от здания Центра оперативного управления "112" в направлении Вашлиджвари, до бензозаправочной станции BP (улица Мухрана Мачавариани).

Мэр столицы Каха Каладзе заявил, что городские власти предпринимают все возможные меры, чтобы "в кратчайшие сроки" защитить безопасность людей и предотвратить схождение оползня на улице Мачавариани в районе Сабуртало.

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