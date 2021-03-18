Эвакуация населения из оползневой зоны не планируется - мэрия Тбилиси

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Эвакуация населения с территории, прилегающей к улице Мухрана Мачавариани в Тбилиси, где в последние дни активизировались оползневые процессы, не планируется, заявляет мэрия столицы.
К исследованию оползневой зоны в Тбилиси подключатся немецкие специалисты>>
Городские власти считают, что такие слухи распространяются с одной целью - посеять панику.
"Создана специальная рабочая группа для регулярного мониторинга оползневых процессов, а со следующей недели к исследованию будут привлечены иностранные эксперты. Полная информация оперативно будет предоставляться общественности на каждом этапе исследования", - говорится в заявлении.
Как обещают в мэрии, в ближайшие дни будут приняты соответствующие меры для обеспечения своевременного возобновления двустороннего движения на участке дороги Нуцубидзе-Лиси-Вашлиджвари.
"Призываем СМИ воздержаться от распространения непроверенной информации и в любом случае обращаться в мэрию Тбилиси", - говорится в заявлении.
16 марта мэрия Тбилиси распространила заявление, в котором признает, что "оползневые процессы активизировались из-за определенных действий, предпринятых на улице Мухрана Мачавариани и на близлежащем склоне в последние годы".
Под склоном расположена дорога Нуцубидзе-Лиси-Вашлиджвари, строительством которой в последние годы занимается мэрия.
Из-за осадки грунта с 16 марта по распоряжению мэрии было полностью закрыто движение по дороге, которая ведет от здания Центра оперативного управления "112" в направлении Вашлиджвари, до бензозаправочной станции BP (улица Мухрана Мачавариани).
Мэр столицы Каха Каладзе заявил, что городские власти предпринимают все возможные меры, чтобы "в кратчайшие сроки" защитить безопасность людей и предотвратить схождение оползня на улице Мачавариани в районе Сабуртало.
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