17:42 18 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9620
  • 100 RUB4.5490
  • USD3.3252
Поиск
LIVE:
Оползневая зона в столице Грузии

Эвакуация населения из оползневой зоны не планируется - мэрия Тбилиси

© Sputnik / Alex Shlamov
Тбилиси
Получить короткую ссылку
Темы:
Новости Тбилиси сегодня (815)
19 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/12/251205880.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210318/251207019/Evakuatsiya-naseleniya-iz-opolznevoy-zony-ne-planiruetsya---meriya-Tbilisi.html

Городские власти считают, что вероятность схода оползня не так велика, чтобы начать эвакуацию населения, но меры по обеспечению безопасности людей принимаются

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Эвакуация населения с территории, прилегающей к улице Мухрана Мачавариани в Тбилиси, где в последние дни активизировались оползневые процессы, не планируется, заявляет мэрия столицы.

К исследованию оползневой зоны в Тбилиси подключатся немецкие специалисты>>

Городские власти считают, что такие слухи распространяются с одной целью - посеять панику.

"Создана специальная рабочая группа для регулярного мониторинга оползневых процессов, а со следующей недели к исследованию будут привлечены иностранные эксперты. Полная информация оперативно будет предоставляться общественности на каждом этапе исследования", - говорится в заявлении.

Как обещают в мэрии, в ближайшие дни будут приняты соответствующие меры для обеспечения своевременного возобновления двустороннего движения на участке дороги Нуцубидзе-Лиси-Вашлиджвари.

Страшный оползень угрожает столице Грузии: массы земли могут разрушить трассу - видео
© Sputnik / Alex Shlamov
Страшный оползень угрожает Тбилиси: массы земли могут разрушить трассу - видео

"Призываем СМИ воздержаться от распространения непроверенной информации и в любом случае обращаться в мэрию Тбилиси", - говорится в заявлении.

16 марта мэрия Тбилиси распространила заявление, в котором признает, что "оползневые процессы активизировались из-за определенных действий, предпринятых на улице Мухрана Мачавариани и на близлежащем склоне в последние годы".

Под склоном расположена дорога Нуцубидзе-Лиси-Вашлиджвари, строительством которой в последние годы занимается мэрия.

Из-за осадки грунта с 16 марта по распоряжению мэрии было полностью закрыто движение по дороге, которая ведет от здания Центра оперативного управления "112" в направлении Вашлиджвари, до бензозаправочной станции BP (улица Мухрана Мачавариани).

Мэр столицы Каха Каладзе заявил, что городские власти предпринимают все возможные меры, чтобы "в кратчайшие сроки" защитить безопасность людей и предотвратить схождение оползня на улице Мачавариани в районе Сабуртало.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Новости Тбилиси сегодня (815)
Теги:
Оползень, Мэрия Тбилиси, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной AstraZeneca в Тбилисской инфекционной больнице
Прививки против ковида: в Грузии началась вакцинация - фото
Страшный оползень угрожает столице Грузии: массы земли могут разрушить трассу - видео
Страшный оползень угрожает Тбилиси: массы земли могут разрушить трассу - видео
Российский фактор во внешней торговле Грузии
Российский фактор во внешней торговле Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться