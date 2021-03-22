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Обучение и кинодистрибуция: в Грузии объявлен прием заявок на софинансирование проектов

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2291)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210322/251238519/Obuchenie-i-kinodistributsiya-v-Gruzii-obyavlen-priem-zayavok-na-sofinansirovanie-proektov.html

Не киносьемки, но тоже хлеб - киноцентр предлагает принять участие в конкурсе софинансирования проектов околокинематографического искусства

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Национальный центр кинематографии Грузии объявил о начале приема заявок на софинансирование кинопроектов (кроме производства), говорится на официальном сайте ведоомства.

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photo: Georgian National Film Center / FB
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В приоритетах конкурса - обучение, тренинги, различные мастер-классы, а также кинодистрибуция, а именно создание концепций работы кинотеатров и кинопространств в регионах, поощрение создания дистрибьюторских компаний, недели фильмов, творческих и юбилейныех вечеров. Также говорится об издании кинолитературы – монографий, альбомов, учебников и мемуаров.

Отмечается, что проекты должны реализовываться на территории Грузии, однако киноцентр также рассматривает международные проекты, которые полностью или частично планируется реализовать в Грузии.

Заявление может подать зарегистрированное в Грузии физическое или юридическое лицо.

"Перед принятием окончательного решения Национальный киноцентр имеет право потребовать встречи с претендентом или подачи дополнительных документов. Подробный бюджет заявки должен быть указан в заявке на проект. Национальный киноцентр будет рассматривать только те проекты, у которых есть другие источники финансирования", - говорится в сообщении.

Заполненную и подписанную форму заявки на регистрацию проекта, а также все необходимые документы необходимо отправить на следующий адрес электронной почты: info@gnfc.ge. Крайний срок приема заявок 29 апреля 2021 года. Представленные проекты Национальный киноцентр рассмотрит не позднее 14 мая. О решении будет сообщено авторам проектов в письменной форме.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2291)

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