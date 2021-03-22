Немецкие специалисты приступили к изучению оползневой зоны в Тбилиси

Предварительные результаты своих исследований оползневой зоны немецкие эксперты представят уже во вторник

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Немецкие специалисты уже в Тбилиси и приступили к изучению оползневых процессов на склоне в Вашлиджвари - предварительные результаты исследования будут известны во вторник.

Зона оползня: что происходит на опасной улице в Тбилиси?>>

Мэрия Тбилиси пригласила в столицу экспертов мюнхенского бюро строительства и геологии. Эти специалисты уже имеют опыт работы в Грузии – в свое время они изучали обстоятельства схода оползня в ночь на 13 июня 2015 года, который стал причиной страшного наводнения в столице. Они также участвовали в проектировании новой дороги Цхнети-Бетания, которая оказалась разрушена тем же оползнем.

Рабочая встреча немецких экспертов с грузинскими коллегами и представителями мэрии состоится сегодня вечером - на ней будут обсуждаться предварительные итоги исследования.

"Приехала группа немецких специалистов, они приступили к работе с утра. Весь день группа будет работать на этой локации. Позже, вечером пройдет встреча в мэрии, и завтра мы предоставим уже детальную информацию", - заявил журналистам вице-мэр Ираклий Бенделиани.

По информации мэрии, оползневые процессы активизировались на склонах в районе озера Лиси из-за определенных действий, предпринятых на улице Мухрана Мачавариани и на близлежащей территории в последние годы.

Под склоном расположена дорога Нуцубидзе-Лиси-Вашлиджвари, строительством которой в последние годы занимается мэрия.

Из-за осадки грунта с 16 марта по распоряжению мэрии было полностью закрыто движение на участке дороги от Центра оперативного управления "112" в направлении Вашлиджвари до бензозаправочной станции BP (улица Мухрана Мачавариани).

Мэр столицы Каха Каладзе заявил, что городские власти предпринимают все возможные меры, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить безопасность людей и предотвратить сход оползня.

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