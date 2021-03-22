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Пешеходный переход - проспект Ильи Чавчавадзе в Ваке

Жители центральных районов Тбилиси на сутки останутся без воды

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (817)
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Во время технических работ необходимо будет перекрыть магистральную водопроводную сеть, из-за чего подача воды будет прекращена

ТБИЛИСИ, 22 мар – Sputnik. В четверг, 25 марта, в рамках проекта строительства новой дороги на проспекте Маршала Геловани по заказу мэрии Тбилиси компания-подрядчик проведет работы по переходу на новую сеть водоснабжения, сообщает водораспределительная компания GWP.

Ремонт дорог в столице
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тысячи жителей Тбилиси остались без воды

По информации компании, во время технических работ необходимо будет перекрыть магистральную водопроводную сеть, из-за чего подача воды будет прекращена с 24 марта 23:00 до 1:00 26 марта в центральных районах Тбилиси - Мтацминдском, Ваке-Сабурталинском и Дидубе-Чугуретском.

Компания GWP заранее отправляет абонентам информацию об ограничении и восстановлении водоснабжения посредством SMS. Подробную информацию можно узнать по горячей линии компании, в социальных сетях и на сайте компании.

Строительство новой дороги в районе проспекта Маршала Геловани - одна из самых обсуждаемых тем в последние дни в Тбилиси. Стало известно, что из-за производимых работ на склоне Вашлиджвари образовалась массивная трещина, начались оползневые процессы. В страну прибыли немецкие специалисты, которые активно приступили к изучению оползневой зоны. В ближайшее время они обнародуют результаты своего исследования и проинформируют общественность, насколько опасна эта трещина для местного населения и какие меры необходимо предпринять.

Темы:
Новости Тбилиси сегодня (817)
Теги:
Georgian Water and Power, Вода, Тбилиси

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