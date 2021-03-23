Немецкие геологи дадут свое заключение по оползневым процессам в Тбилиси к концу недели

Геологи из Германии поделились первыми впечатлениями после осмотра склонов Вашлиджвари, заявив, что все принятые мэрией столицы до сих пор меры безопасности были правильными

ТБИЛИСИ, 23 мар – Sputnik. Меры предосторожности, принятые мэрией Тбилиси в связи с активизацией оползневых процессов на склоне Вашлиджвари, своевременны и полностью оправданы, заявил один из немецких геологов Питер Ньюман на брифинге в тбилисской мэрии после изучения ситуации на месте.

Немецкие специалисты приступили к изучению оползневой зоны в Тбилиси>>

Группа немецких инженеров-геологов прибыла в Грузию в понедельник для изучения оползневой зоны на склоне Вашлиджвари, чтобы помочь грузинским коллегам принять наиболее оптимальные меры во избежание трагических последствий.

"Закрытие дороги из соображений безопасности и введение ограничений абсолютно оправданы", - заявил Ньюман, оценивая действия мэрии.

Как отметил специалист, проблема оползневых процессов комплексная и не существует какого-то одного пути ее решения.

"Нужно будет осуществить ряд мер, таких, как укрепительные, дренажные и мониторинговые работы", - заявил Питер Ньюмен.

Полноценные первичные результаты исследований иностранных специалистов обещали представить к концу недели.

"Первичные результаты исследований рабочей группы будут известны приблизительно к концу недели. С местным населением в постоянном режиме ведется коммуникация. Те ограничения, которые до сегодняшнего дня действовали, все еще остаются в силе. Хочу призвать всех граждан соблюдать эти ограничения", - заявил вице-мэр Ираклий Бенделиани.

Немецкие специалисты уже имеют опыт работы в Грузии – в свое время они изучали обстоятельства схода оползня в ночь на 13 июня 2015 года, который стал причиной страшного наводнения в столице. Они также участвовали в проектировании новой дороги Цхнети-Бетания, которая оказалась разрушена тем же оползнем.

По информации мэрии, оползневые процессы активизировались на склонах в районе озера Лиси из-за определенных действий, предпринятых на улице Мухрана Мачавариани и на близлежащей территории в последние годы.

Под склоном расположена дорога Нуцубидзе-Лиси-Вашлиджвари, строительством которой в последние годы занимается мэрия.

Из-за осадки грунта с 16 марта по распоряжению мэрии было полностью закрыто движение на участке дороги от Центра оперативного управления "112" в направлении Вашлиджвари до бензозаправочной станции BP (улица Мухрана Мачавариани).

Мэр столицы Каха Каладзе заявил, что городские власти предпринимают все возможные меры, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить безопасность людей и предотвратить сход оползня.

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