13:33 24 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9621
  • 100 RUB4.3904
  • USD3.3343
Поиск
Оползневая зона в столице Грузии в районе Сабуртало в поселке Вашлиджвари

Жители поселка Вашлиджвари требуют эвакуации в безопасное место

© Sputnik / Alex Shlamov
Тбилиси
Получить короткую ссылку
Темы:
Новости Тбилиси сегодня (819)
203 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/12/251207498.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210324/251254382/Zhiteli-poselka-Vashlidzhvari-trebuyut-evakuatsii-v-bezopasnoe-mesto.html

Жить на склонах Вашлиджвари, где образовалась опасная оползневая зона, становиться опаснее с каждым днем – по наблюдениям специалистов Института Земли, огромная масса движется со скоростью пять сантиметров в день

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. В поселке Вашлиджвали, который оказался в опасной оползневой зоне, назревает паника – население требует эвакуировать их из опасной зоны.

Пять сантиметров в сутки - оползень в Тбилиси движется>>

Накануне поздно вечером они все вышли на улицу и устроили акцию, сообщает телеканал Rustavi 2.

В основном это были вынужденные переселенцы из компактного поселения Броцеула. Речь идет приблизительно о 1,5 тысячи человек. Они требуют от властей конкретного плана действий и переселения в безопасное место.

Акцию переселенцев в Вашлиджвари, которые грозились перекрыть дорогу, если их требования не будут выполнены, поддержала лидер "Движения для народа" Анна Долидзе.

Оползневая зона в столице Грузии в районе Сабуртало в поселке Вашлиджвари
© Sputnik / Alex Shlamov
Немецкие геологи дадут свое заключение по оползневым процессам в Тбилиси к концу недели

"Наша цель, как можно скорее услышать ответ, что ждет эту гору. Мы собрались для того, чтобы потребовать от властей ответы на вопросы – что происходит и какой у них план?" – заявила Долидзе журналистам.

На склонах Вашлиджвари-Нуцубидзе в Тбилиси образовались огромные трещины и возникла серьезная угроза активизации оползневых процессов, а это чревато серьезной катастрофой для города.

Специалисты Института изучения Земли и Национального центра сейсмического мониторинга Грузии сравнили результаты воздушных съемок 18 и 22 марта.

По их реформации, оползневая масса на склоне Вашлиджвари смещается примерно на пять сантиметров за 24 часа. Геофизические исследования показали, что глубина трещин – 18, а не 10 метров, как было определено первоначальным исследованием.

Таким образом, Тбилиси под угрозой огромного оползня. Специалисты из Германии, приехавшие в Грузию, обещают сообщить о результатах своих исследований и дать рекомендации к концу этой недели.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Новости Тбилиси сегодня (819)
Теги:
Оползень, Тбилиси, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Полиция на месте ЧП. Стрельба на территории супермаркета в Колорадо США
Убийство в супермаркете: 10 человек погибли от рук стрелка в США - фото
Красная зона в Латвии: почему медики боятся рассказывать, что творится в больницах
"Красная зона" в Латвии: почему медики боятся рассказывать, что творится в больницах
Заплаты и занятость в Грузии - последние данные
Зарплаты и занятость в Грузии - последние данные
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться