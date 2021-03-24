Жители поселка Вашлиджвари требуют эвакуации в безопасное место

Жить на склонах Вашлиджвари, где образовалась опасная оползневая зона, становиться опаснее с каждым днем – по наблюдениям специалистов Института Земли, огромная масса движется со скоростью пять сантиметров в день

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. В поселке Вашлиджвали, который оказался в опасной оползневой зоне, назревает паника – население требует эвакуировать их из опасной зоны.

Пять сантиметров в сутки - оползень в Тбилиси движется>>

Накануне поздно вечером они все вышли на улицу и устроили акцию, сообщает телеканал Rustavi 2.

В основном это были вынужденные переселенцы из компактного поселения Броцеула. Речь идет приблизительно о 1,5 тысячи человек. Они требуют от властей конкретного плана действий и переселения в безопасное место.

Акцию переселенцев в Вашлиджвари, которые грозились перекрыть дорогу, если их требования не будут выполнены, поддержала лидер "Движения для народа" Анна Долидзе.

"Наша цель, как можно скорее услышать ответ, что ждет эту гору. Мы собрались для того, чтобы потребовать от властей ответы на вопросы – что происходит и какой у них план?" – заявила Долидзе журналистам.

На склонах Вашлиджвари-Нуцубидзе в Тбилиси образовались огромные трещины и возникла серьезная угроза активизации оползневых процессов, а это чревато серьезной катастрофой для города.

Специалисты Института изучения Земли и Национального центра сейсмического мониторинга Грузии сравнили результаты воздушных съемок 18 и 22 марта.

По их реформации, оползневая масса на склоне Вашлиджвари смещается примерно на пять сантиметров за 24 часа. Геофизические исследования показали, что глубина трещин – 18, а не 10 метров, как было определено первоначальным исследованием.

Таким образом, Тбилиси под угрозой огромного оползня. Специалисты из Германии, приехавшие в Грузию, обещают сообщить о результатах своих исследований и дать рекомендации к концу этой недели.

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