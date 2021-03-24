Угроза оползня в Тбилиси: мэр призвал население не паниковать

ТБИЛИСИ, 24 мар – Sputnik. Мэрия Тбилиси тщательно следит за оползневыми процессами на склоне Вашлиджвари и призывает население не поддаваться панике, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

На склонах Вашлиджвари-Нуцубидзе в Тбилиси образовались огромные трещины и возникла серьезная угроза активизации оползневых процессов, а это чревато серьезной катастрофой для города. В страну приехала группа немецких геологов-инженеров для изучения проблемы и нахождения пути ее решения.

"У населения нет причин для паники. Во всяком случае, сначала мы предоставим населению исчерпывающую информацию. Я призываю все СМИ и экспертов не распространять дезинформацию. Мы максимально усилили безопасность и стараемся не пускать туда граждан", – сказал Каладзе на заседании городского правительства.

Мэр подчеркнул, что в данный момент активно ведутся исследования геологов и приглашенных немецких специалистов.

"Они положительно оценили шаги, предпринятые в отношении соблюдения мер безопасности, в частности, о блокировке двустороннего движения и приостановлении работ. Однако было принято еще одно важное решение – установить специальную систему мониторинга, которая позволит нам не пропустить никаких изменений", – пояснил Каладзе.

Градоначальник еще раз напомнил, что немецкие инженеры-геологи предлагают помимо мониторинга проводить укрепительные и дренажные работы. Подробнее об этом будет известно, когда специалисты подготовят результаты первичного исследования. Они будут обнародованы к концу недели.

Каладзе также отметил, что некоторые СМИ намеренно распространяют дезинформацию и сеют панику среди населения об оползневых процессах на склоне Вашлиджвари.

"К сожалению, я вынужден упомянуть, что в последние дни определенные СМИ намеренно распространяют дезинформацию и сеют панику. Во-первых, ходили разговоры, будто столичная мэрия скрывала эту проблему или, наоборот, даже не знала о ней. Речь идет о проблеме, которая существует в столице несколько десятилетий. Мы, конечно, знали об этом, более того, все это было опубликовано на официальном сайте www.tas.ge", – сказал Каладзе.

Мэр подчеркнул, что на этом сайте можно было ознакомиться и с другими проблемными участками в Тбилиси.

Каладзе поручил своему заместителю Ираклию Бенделиани привлечь к деятельности рабочей группы тех лиц, которые занимаются исследованиями оползневых зон в столице и хотят участвовать в процессе.

Ранее специалисты Института изучения Земли и Национального центра сейсмического мониторинга Грузии сравнили результаты воздушных съемок 18 и 22 марта. По их информации, оползневая масса на склоне Вашлиджвари смещается примерно на пять сантиметров за 24 часа. Геофизические исследования показали, что глубина трещин – 18, а не 10 метров, как было определено первоначальным исследованием.

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