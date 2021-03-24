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Канатная дорога от высотного здания Тбилисского государственного университета имени И. Джавахишвили до столичного района Багеби

Канатная дорогая Магливи-Багеби в Тбилиси заработает с 20 июня

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Тбилиси
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https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210324/251257741/Kanatnaya-dorogaya-Maglivi-Bagebi-v-Tbilisi-zarabotaet-s-20-iyunya.html

Канатная дорога длиной 320 метров связывает высотный корпус Тбилисского госуниверситета и район Багеби

ТБИЛИСИ, 23 мар – Sputnik. Канатная дорога Магливи-Багеби в тбилисском районе Ваке-Сабуртало сможет обслуживать пассажиров с 20 июня, сообщил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства в среду.

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Канатная дорога длиной 320 метров связывает высотный корпус Тбилисского госуниверситета и район Багеби. Недавно завершились работы по ее ремонту, которые осуществляло министерство экономики и устойчивого развития.

"Параллельно ведутся технические проверки, разработка системы безопасности и ревизионные работы. По завершению этих работа, с 20 июня канатная дорога заработает и будет обслуживать всех желающих", – заявил Каладзе.

Канатная дорога Магливи-Багеби не функционировала в течение 22 лет – с 1982 по 2004 год. Позже эту "канатку" восстановили, однако она периодически закрывается на ремонт в целях безопасности.

В настоящее время в Тбилиси функционирует две канатных дороги – соединяющая парк Рике с крепостью Нарикала, и канатная дорога от проспекта Чавчавадзе до Черепашьего озера.

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Теги:
Канатная дорога

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