"Думали, земля проваливается" – жители оползневой зоны в Тбилиси в панике покидают дома

Паника, неизвестность, страх - рассказываем, что испытывают и на что надеются жители домов, близлежащих к опасной оползневой зоне в столице Грузии

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Десятки семей грузинской столицы, проживающих в 16-этажном доме на улице Маршала Геловани близ района Вашлиджвари, который оказался в опасной оползневой зоне, в спешке покидают дома. Об этом Sputnik Грузия сообщила местная жительница Тамара Пацация.

На склонах Вашлиджвари-Нуцубидзе в Тбилиси образовались огромные трещины и возникла серьезная угроза активизации оползневых процессов, а это чревато серьезной катастрофой для города. В страну приехала группа немецких геологов-инженеров для изучения проблемы и нахождения пути ее решения.

"Все в панике, не знают, что делать. Многим просто некуда идти. Днем мы услышали страшные звуки, мне показалось, что земля проваливается. Я в спешке собрала необходимые вещи, и муж отвез нас вместе с детьми к моей маме", – рассказала собеседница агентства.

Многоэтажка, более 90% жителей которой вынужденные переселенцы, находится на склоне горы, под которой ведутся строительные работы. Всего в доме проживает около 200 семей.

О том, что дом буквально стоит на воде, Тамара узнала накануне покупки квартиры. Женщина, которая живет здесь более шести лет, рассказала, что решение приобрести здесь маленькую квартирку семья приняла только потому, что для этого района стоимость жилой площади была очень привлекательной.

При этом, по словам Пацация, в последние дни к дому приходили незнакомые люди и настоятельно советовали всем покинуть дома. Многие так и поступили, говорит Тамара. Уже десятки семей забрали все самое необходимое и уехали кто к родственникам, кто в деревню. Однако многим просто некуда идти, и даже нет денег на аренду, признается женщина.

"Меня вчера не было дома, и потом соседка рассказала, что приходили какие-то люди и узнавали условия жителей, сколько их, сколько квадратных метров их жилплощади. Видимо, собирают информацию, чтобы знать, кому потом сколько возместить", – опасается Пацация.

В пресс-службе мэрии Sputnik Грузия не подтвердили информацию о решении эвакуировать жителей, проживающих в зоне риска.

"Никаких обращений к населению покинуть свои квартиры мэрия не делала. И если будет какой-либо риск безопасности жителей, мы обязательно официально распространим соответствующую информацию", – сказали Sputnik Грузия в пресс-службе столичной мэрии.

Что происходит?

Ранее городские власти сообщили, что оползневые процессы активизировались на склонах в районе озера Лиси из-за определенных действий, предпринятых на улице Мухрана Мачавариани и на близлежащей территории в последние годы. Под склоном расположена дорога Нуцубидзе-Лиси-Вашлиджвари, строительством которой в последние годы занимается мэрия.

Из-за осадки грунта с 16 марта по распоряжению мэрии было полностью закрыто движение на участке дороги от Центра оперативного управления "112" в направлении Вашлиджвари до бензозаправочной станции BP (улица Мухрана Мачавариани).

Тогда же мэр Каха Каладзе заверил, что предпринимаются все возможные меры, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить безопасность людей и предотвратить сход оползня.

Тем временем специалисты Института изучения Земли и Национального центра сейсмического мониторинга Грузии сравнили результаты воздушных съемок 18 и 22 марта. По их информации, оползневая масса на склоне Вашлиджвари смещается примерно на пять сантиметров за 24 часа. К тому же геофизические исследования показали, что глубина трещин 18, а не 10 метров, как было определено первоначальным исследованием.

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