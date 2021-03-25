Еще одна зона оползня в Тбилиси: мэрия решила временно закрыть дорогу

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. На автомобильной дороге, связывающей Багеби – Цхнети в пригороде столицы, движение транспорта будет временно ограничено, говорится в заявлении мэрии Тбилиси.

Как отмечено в заявлении, на указанной дороге до переулка к Багеби и поселку Каклеби была выявлена зона оползня, из-за чего стало необходимо принять превентивные меры.

Исходя из создавшейся ситуации, в целях безопасности, с 21:00 часов 25 марта - до 08:00 утра 26 марта на дороге, связывающей Багеби – Цхнети, на участке до переулка Багеби и поселка Каклеби движение автомобилей будет ограничено.

Ранее городские власти сообщили, что оползневые процессы активизировались на склонах в районе озера Лиси из-за определенных действий, предпринятых на улице Мухрана Мачавариани и на близлежащей территории в последние годы. Под склоном расположена дорога Нуцубидзе-Лиси-Вашлиджвари, строительством которой в последние годы занимается мэрия.

Из-за осадки грунта с 16 марта по распоряжению мэрии было полностью закрыто движение на участке дороги от Центра оперативного управления "112" в направлении Вашлиджвари до бензозаправочной станции BP (улица Мухрана Мачавариани).