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Оползневая зона в столице Грузии в районе Сабуртало в поселке Вашлиджвари

Тбилисский оползень: мэрия Тбилиси разработала план действий

© Sputnik / Alex Shlamov
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (821)
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Городские власти утверждают, что ситуация на склоне Вашлиджвари под контролем и необходимости в эвакуации людей пока нет

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Мэрия Тбилиси разработала специальный план действий по нейтрализации схода оползня со склона Вашлиджвари, об этом журналистам сообщил заместитель мэра Тбилиси Ираклий Бенделиани.

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Из-за осадки грунта и активизации оползневого процесса с 16 марта по распоряжению мэрии полностью закрыто движение на участке дороги от Центра оперативного управления "112" в направлении Вашлиджвари до бензозаправочной станции BP (улица Мухрана Мачавариани).

Оползневая зона в столице Грузии в районе Сабуртало в поселке Вашлиджвари
© Sputnik / Alex Shlamov
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"В первую очередь, нашей задачей является из соображений безопасности вернуть природное состояние склону в верхней части улицы Мачавариани, где прогрессирует оползень, сделать временное ограждение... Также в конце следующей недели будет установлена новейшая система мониторинга, которая обеспечит оперативную подачу дополнительной информации. После этого мы перейдем к укрепительным работам", - заявил Бенделиани.

Вместе с тем он подчеркнул, что опасность жителям поселка Вашлиджвари не угрожает.

"Что касается безопасности населения, на данном этапе необходимости в их эвакуации нет, исходя из рекомендаций экспертов и рабочей группы, однако, если опасность появится, незамедлительно будут предприняты превентивные меры. Что самое главное, у нас есть постоянная коммуникация с местным населением, они получают полную информацию о ситуации (в оползневой зоне)", - заявил Бенделиани.

Вместе с грузинскими специалистами ситуацию в оползневой зоне сейчас изучают специально приглашенные для этого немецкие  геологи-инженеры.

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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (821)
Теги:
Оползень, Тбилиси, Грузия

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