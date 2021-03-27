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Оползневая зона в столице Грузии в районе Сабуртало в поселке Вашлиджвари

Опасный оползень в Тбилиси попадет под пристальное наблюдение мэрии

© Sputnik / Alex Shlamov
Тбилиси
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Темы:
Оползень в Тбилиси (16)
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Пока столичная мэрия готовится установить специальные системы мониторинга, население Тбилиси готовится к акциям протеста

ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. До конца следующей недели в Тбилиси, на месте опасного оползня неподалеку от жилого массива в районе Вашлиджвари, будут установлены специальные системы мониторинга, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Оползневая зона в столице Грузии в районе Сабуртало в поселке Вашлиджвари
© Sputnik / Alex Shlamov
Тбилисский оползень: мэрия Тбилиси разработала план действий

В районе улицы Мачавариани в районе озера Лиси начались оползневые процессы – на склоне образовались трещины глубиной свыше 18 метров, ширина которых увеличивается с каждым днем примерно на пять сантиметров. По прогнозам геологов, в случае землетрясения или обильных осадков по склону сойдет около 500 тонн земли, что создаст угрозу людям, живущим под этой местностью.

На данном этапе в мэрии столицы считают, что для паники и эвакуации местного населения угрозы нет. Мэрия уже пригласила немецких специалистов, которые вместе с грузинскими экспертами изучают ситуацию.

"С начала оползневых процессов на месте ведется мониторинг, а со следующей недели будет установлена система мониторинга", – говорится в сообщении.

По заявлению немецких экспертов, для того, чтобы избежать угрозы схода оползня, необходимо предпринять комплекс мер – в том числе установить защитные сооружения. На определенных участках склона массы земли снимут. В целом на эти работы из бюджета планируется потратить 7 миллионов лари. Также мэрия разработала план эвакуации для экстренного случая.

Население готовится к акции

Между тем население эти планы мэрии не успокаивают. Они внесли в столичное правительство петицию, в которой озвучен ряд требований – среди них остановить любое строительство в этом районе, создать независимую группу экспертов и обеспечить информирование населения.

Оползневая зона в столице Грузии
© Sputnik / Alex Shlamov
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С этими требованием 28 марта в районе Вашлиджвари пройдет акция протеста.

Между тем в мэрии заявляют, что готовы ответить на все вопросы населения. Однако последняя встреча с жителями района сорвалась. Они демонстративно разошлись сразу после прибытия делегации. Журналистам они заявили, что будут разговаривать только с мэром Тбилиси Кахой Каладзе из-за чего заммэра Каха Бенделиани обвинил их в попытках политизации процесса.

Темы:
Оползень в Тбилиси (16)

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