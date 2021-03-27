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Каха Каладзе

Угрозы жизни нет – врач рассказал о состоянии мэра Тбилиси Кахи Каладзе

© Sputnik / STRINGER
Тбилиси
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210327/251286383/Ugrozy-zhizni-net--vrach-rasskazal-o-sostoyanii-mera-Tbilisi-Kakhi-Kaladze.html

Первоначальный диагноз, который характеризуется быстрым прогрессированием болезни, у мэра Тбилиси не подтвердился

ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Жизни мэра Тбилиси Кахи Каладзе ничего не угрожает, его уточненный диагноз – вестибулопатия, заявил кардиолог клиники, где проходит лечение градоначальник, Зураб Пагава.

Мэр столицы Грузии Каха Каладзе
photo: Kakha Kaladze / FB
Мэр Тбилиси Каха Каладзе оказался в больнице

Накануне Каладзе на своей странице в соцсети написал, что у него установлено два диагноза – вертебро-базилярный синдром и вестибулопатия, и он проходит лечение в клинике.

"Диагноз вертебро-базилярный синдром был постановлен предварительно в одной из клиник и позже не подтвердился. Сейчас у него нестабильность артериального давления, и поэтому он попал в нашу клинику. У него вестибулопатия", – сказал Пагава.

Как пояснил врач, за ориентацию человека в пространстве и сохранение равновесия в вертикальном положении отвечает вестибулярный аппарат. Нарушение его функционирования носит название "вестибулопатия".

По его словам, нарушения вызваны спортивным прошлым Каладзе и его напряженной работой.

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Теги:
Каха Каладзе

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