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Зеленый пассажирский автобус MAN

Общественный транспорт в Тбилиси будет работать допоздна в связи с матчем Грузия – Испания

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210328/251286344/Obschestvennyy-transport-v-Tbilisi-budet-rabotat-dopozdna-v-svyazi-s-matchem-Gruziya--Ispaniya.html

Для фанатов футбола в воскресенье будет послабление "комендантского часа", чтобы после футбольного матча они имели возможность вернуться домой, не получив штраф

ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. В связи с футбольным матчем между сборными Грузии и Испании в рамках отборочного тура чемпионата мира 2022 года метро и автобусы будут работать до 01:00 29 марта.

Сборная Грузии по футболу во время матча с командой Дании
© Sputnik / STRINGER
Грузия - Испания: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

Отборочный матч ЧМ-2022 между сборными Грузии и Испании по футболу состоится в Тбилиси, на "Динамо арене", 28 марта в 20:00 по тбилисскому времени.

Согласно решению Координационного совета, 30% зрителей будут допущены к просмотру матча на стадион с соблюдением дистанции и всех соответствующих норм эпидемиологической безопасности.

Билеты продаются онлайн. Для тех, кто купит билет, он будет своего рода "пропуском", разрешающим передвижение в период "комендантского часа", чтобы иметь возможность вернуться домой после матча.

Так называемый "комендантский час" действует в Грузии с 21:00 до 05:00 и введен в стране с ноября 2020 года после ухудшения эпидемиологической ситуации. Штраф за его нарушение составляет две тысячи лари (600 долларов). Ранее глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе отметила, что упразднение "комендантского часа" не планируется, поскольку оснований для этого в разгар пандемии нет.

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