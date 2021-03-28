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Включенная конфорка на газовой плите

Тысячам жителей Тбилиси во вторник отключат газ

© Sputnik / Levan Avlabreli
Тбилиси
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210328/251303979/Tysyacham-zhitelyam-Tbilisi-v-ponedelnik-otklyuchat-gaz-na-sutki.html

Полный список районов и улиц,, где будет прекращена подача газа, размещен на сайте Tbilisi Energy

ТБИЛИСИ, 28 мар – Sputnik. Более семи тысяч квартир останутся без газа в Тбилиси более чем на сутки, предупредила газораспределительная компания Tbilisi Energy.

Газовая плита
© Sputnik / Levan Avlabreli
В Тбилиси без газа остались 18 тысяч абонентов

Газ будет отключен в связи с перезапуском одной из центральных газораспределительных станций в Исанском районе Тбилиси после ремонта.

Подача газа прекратится в 09:00 30 марта, будет восстановлена на следующий день, с 10:00 до 18:00.

Отключение коснется части домов на улице Какабети, поселения Вазисубани, Кахетинского шоссе, ул. Бабисхеви, ул. Джорджа Буша,поселения Сабанако, улице Кварели, Худадова, в районе горы Махата, ул. Зетисхили.

Полный список районов и улиц, где будет прекращена подача газа - на сайте компании.

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