Тысячам жителей Тбилиси во вторник отключат газ

Полный список районов и улиц,, где будет прекращена подача газа, размещен на сайте Tbilisi Energy

ТБИЛИСИ, 28 мар – Sputnik. Более семи тысяч квартир останутся без газа в Тбилиси более чем на сутки, предупредила газораспределительная компания Tbilisi Energy.

Газ будет отключен в связи с перезапуском одной из центральных газораспределительных станций в Исанском районе Тбилиси после ремонта.

Подача газа прекратится в 09:00 30 марта, будет восстановлена на следующий день, с 10:00 до 18:00.

Отключение коснется части домов на улице Какабети, поселения Вазисубани, Кахетинского шоссе, ул. Бабисхеви, ул. Джорджа Буша,поселения Сабанако, улице Кварели, Худадова, в районе горы Махата, ул. Зетисхили.

Полный список районов и улиц, где будет прекращена подача газа - на сайте компании.

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