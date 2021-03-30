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Оползневая зона в столице Грузии в районе Сабуртало в поселке Вашлиджвари

Мэрия Тбилиси ведет активные работы в оползневой зоне на склоне Вашлиджвари

© Sputnik / Alex Shlamov
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (823)
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На склоне также в скором времени будет установлена специальная система оповещения изменений в динамике оползня

ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. Укрепительные работы в оползневой зоне на склоне Вашлиджвари в Тбилиси продолжаются, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Конкретные мероприятия по предотвращению динамики оползневых процессов на склоне Вашлиджвари осуществляются в сотрудничестве между грузинскими и иностранными специалистами.

Оползневая зона в столице Грузии в районе Сабуртало в поселке Вашлиджвари
© Sputnik / Alex Shlamov
Опасный оползень в Тбилиси попадет под пристальное наблюдение мэрии

На данном этапе ведутся работы по укреплению опорной стены, после чего будет оборудован так называемый "контрфорс" - конструкция на подвижном оползневом склоне для повышения устойчивости горного массива.

К концу этой недели также будет установлена новейшая система мониторинга для оперативного получения информации об изменениях в оползневой зоне. После этого мэрия приступит к следующему этапу укрепительных работ. Параллельно будет продолжаться исследование оползневых процессов.

По данным уже проведенных исследований, на склоне Вашлиджвари-Нуцубидзе образовались трещины глубиной до 18 метров, увеличивающиеся в ширину на пять сантиметров в сутки. По прогнозам геологов, в случае землетрясения или обильных осадков, со склона прямо на город может двинуться около 500 тысяч кубометров земельной массы.

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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (823)
Теги:
Оползень, Тбилиси, Грузия

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