Часть жителей Тбилиси вновь останется без воды на сутки

Компания Black Sea Group по заказу мэрии столицы 1 апреля вновь проведет работы по переключению на новую линию

ТБИЛИСИ, 31 мар – Sputnik. Часть жителей Тбилиси вновь останется без водоснабжения на сутки - в связи с переключением на новую линию. Об этом говорится в сообщении водораспределительной компании Georgian Water and Power (GWP).

В рамках проекта новой дороги на проспекте Маршала Геловани 1 апреля компания Black Sea Group по заказу мэрии столицы вновь проведет работы по переключению на новую линию. Для проведения этих работ необходимо перекрыть воду и освободить от нее магистральную сеть.

Первый этап переключения на новую линию уже состоялся 25 марта, тогда без водоснабжения на сутки остались жители 50 улиц столицы.

На этот раз без воды останутся жители следующих улиц района Сабуртало: проспект Маршала Геловани, улицы Сараджишвили, Топурия, Кванталиани, Годзиашвили, Готуа, Мухрана Мачавариани, Челидзе, Бидзины Бараташвили, Серго Какабадзе, Ташкентская, Земо Ведзиси, Аласания, Вазисубанской и поселение Вашлиджвари.

Района Дидубе: Аллея Агмашенебели 12-ый километр и I квартал Дигомского массива.

Района Диди Дигоми: улицы Парнаваз Мепе, Георгий Брцкинвале, Петридзе, Арчил Мепе, Мириана Мепе, Джавахишвили, Сонгулашвили, Угрехелидзе, Нико Бури, Хуго Хуберти, Хатаети, Шермадини, Нестан-Дареджани, Фатмани, Давари, Вепхисткаосани, 13 ассирийских отцов, Ростевани, Андроникашвили, Михаила Месхи, Квирацховли, Мухатгверди и поселку Бендукидзе.

Также отключение воды коснется поселений Кошигора и ЗАГЭС.

За более детальной информацией жители столицы могут позвонить на горячую линию компании – 293 11 11.

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