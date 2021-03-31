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Каха Каладзе

Мэр Тбилиси Каха Каладзе пойдет на второй срок? "Грузинская мечта" озвучила планы

© Sputnik / STRINGER
Тбилиси
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Темы:
Rustavi2 – Рустави 2 грузинское онлайн ТВ (204)
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Sputnik Грузия
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В правящей партии отметили, что активно переключатся на выборы после завершения текущих политических процессов и диалога с оппозицией

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" предложит действующему мэру Тбилиси Кахе Каладзе баллотироваться на второй срок на предстоящих выборах осенью 2021 года, заявил один из лидеров партии Арчил Талаквадзе в эфире телеканала Rustavi 2.

Каха Каладзе
© Sputnik / STRINGER
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Каха Каладзе был избран мэром Тбилиси в 2017 году. Тогда он набрал 51,09% голосов. За него проголосовали более 204 тысяч жителей столицы.

"Конечно, наша партия начинает подготовку к местным выборам. После завершения текущих политических процессов и диалога с оппозицией мы активно переключимся на выборы. Пока рано говорить о кандидатах в мэры, но первое предложение, безусловно, получит Каха Каладзе", – сказал Талаквадзе.

При этом, он отметил, что Каладзе не тот лидер, который не выполняет своих обещаний.

"Каха Каладзе не тот лидер, который раньше времени выходит из игры и уходит так, чтобы не выполнить своих обещаний. Он до конца будет выполнять свои обязанности, и мы максимально попытаемся выполнить все обещания тбилисцам", – сказал Талаквадзе.

Между тем состояние здоровья Каладзе нестабильное. Мэр Тбилиси в данный момент находится в клинике с диагнозом вестибулопатия.

Темы:
Rustavi2 – Рустави 2 грузинское онлайн ТВ (204)
Теги:
Тбилиси, Грузинская мечта, Каха Каладзе

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