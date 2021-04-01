Каха Каладзе руководит мэрией пока дистанционно, но чувствует себя лучше

Мэра Тбилиси несколько дней назад госпитализировали с двумя сложными диагнозами, один из них, к счастью, не подтвердился. Выявленные нарушения врачи связывают со спортивным прошлым Каладзе

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе чувствует себя лучше, но пока работает в дистанционном режиме, заявил в эфире телекомпании Imedi заммэра Ираклий Бенделиани.

По его словам, после клиники он продолжает курс реабилитации дома и оттуда дистанционно руководит работой мэрии.

"Господин Каха чувствует себя лучше. Он дистанционно включен в ежедневную работу мэрии столицы. Я хочу еще раз пожелать ему здоровья. Я уверен, что скоро он выздоровеет и присоединится к нам со свойственной ему энергией и энтузиазмом", – заявил Бенделиани.

Несколько дней назад Каладзе на своей странице в соцсети написал, что ему установили два диагноза – вертебро-базилярный синдром и вестибулопатию, и он проходит лечение в стационаре. Позднее диагноз вертебро-базилярный синдром не подтвердился. У мэра нестабильность артериального давления – вестибулопатия. Как пояснил врач, за ориентацию человека в пространстве и сохранение равновесия в вертикальном положении отвечает вестибулярный аппарат. Нарушение его функционирования носит название "вестибулопатия".

По словам медиков, нарушения вызваны спортивным прошлым Каладзе и его напряженной работой.

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