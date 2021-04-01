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Оползневая зона в столице Грузии в районе Сабуртало в поселке Вашлиджвари

Как Тбилиси защищается от гигантского оползня? Ответ мэрии

© Sputnik / Alex Shlamov
Тбилиси
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Темы:
Оползень в Тбилиси (19)
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Огромная земельная масса, по прогнозам геологов, может двинуться со склона прямо на город в случае землетрясения или обильных осадков

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси начала профилактические работы в связи с оползневыми процессами на склоне Вашлиджвари, сообщает пресс-служба столичных властей.

Конкретные мероприятия по предотвращению динамики оползневых процессов на склоне Вашлиджвари осуществляются в сотрудничестве грузинских и иностранных специалистов.

"На данном этапе реализуются различные превентивные меры, которые были запланированы грузинскими и зарубежными специалистами, задействованными в специальной рабочей группе. Между улицей Мачавариани и зоной оползня проходит трехмильный магистральный водопровод высокого давления, который снабжает определенную часть столицы. Прежде всего в этом ареале сделаны запорные шланги для быстрого слива и герметизации этих труб в случае опасности. Также началось устройство временных заграждений, делается вертикальный настенный кронштейн", - говорится в сообщении мэрии Тбилиси.

К концу этой недели также будет установлена новейшая система мониторинга для оперативного получения информации об изменениях в оползневой зоне, отмечают в мэрии. После этого городские власти приступят к следующему этапу укрепительных работ. Параллельно будет продолжаться исследование оползневых процессов.

По данным уже проведенных исследований, на склоне Вашлиджвари-Нуцубидзе образовались трещины глубиной до 18 метров, увеличивающиеся в ширину на пять сантиметров в сутки. По прогнозам геологов, в случае землетрясения или обильных осадков со склона прямо на город может двинуться около 500 тысяч кубометров земельной массы.

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Темы:
Оползень в Тбилиси (19)

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