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Бульдозеры и патрульная полиция. Снос незаконных построек в поселке Африка в Самгорском районе

В Тбилиси продолжается демонтаж незаконных построек

© Sputnik / STRINGER
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (825)
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На этот раз муниципальная инспекция приступает к сносу построек на государственной земле в Диди Дигоми, на аллее Агмашенебели и Дигоми-VIII

ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Муниципальная инспекция приступает к демонтажу в Тбилиси нескольких незаконно построенных зданий и сооружений в Диди Дигоми, на аллее Агмашенебели и Дигоми-VIII, сообщает мэрия столицы.

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"В результате проверки выявлено пять незаконных строений на земельных участках, находящихся в государственной собственности. Факты два месяца расследовала тбилисская муниципальная инспекция. Очевидно, что строения были выстроены по указанным адресам без разрешения. Городская инспекция приступает к их демонтажу по распоряжении мэра Тбилиси и в полном соответствии с законом", – заявляют в муниципальной инспекции.

Бульдозеры. Снос незаконных построек в поселке Африка в Самгорском районе
© Sputnik / STRINGER
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Проблема незаконных построек стоит в Тбилиси с 90-х годов, когда этот вопрос не контролировался и в городе велось хаотичное строительство.

Чтобы построить дом в столице необходимо получить специальное разрешение как на само строительство, так и на проект. Кроме того, при выдаче разрешения необходимо соблюсти ряд дополнительных условий для строительства в конкретном районе.

Тема незаконных построек в Тбилиси стала особенно актуальной в 2020 году. Мэрия снесла часть незаконно построенных домов на участках, принадлежащих государству, на окраине столицы в поселке Африка. Снос сопровождался сопротивлением владельцев строений и столкновениями с полицией.

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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (825)
Теги:
строительство, Тбилиси, Грузия

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