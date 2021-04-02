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Выставочный зал Национальной парламентской библиотеки в столице Грузии

Именем Анзора Эркомаишвили назвали фольклорный зал Нацбиблиотеки в Тбилиси

photo: National Library of Georgia / FB
Тбилиси
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2310)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210402/251358045/Imenem-Anzora-Erkomaishvili-nazvali-folklornyy-zal-Natsbiblioteki-v-Tbilisi.html

Имя человека, который сделал для сохранения грузинского фольклора очень много, теперь присвоено фольклорному залу в главной библиотеке страны

ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Фольклорному залу Национальной парламентской библиотеки Грузии присвоено имя известного фольклориста, певца, композитора, основателя ансамбля "Рустави" Анзора Эркомаишвили.

Зал в свое время был открыт при поддержке фонда "Грузинское песнопение" и при активном участии Анзора Эркомаишвили и успешно функционирует и сегодня.

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© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
Известного грузинского фольклориста Анзора Эркомашвили похоронят в Мтацминдском пантеоне

"Прекрасный фольклорный зал Национальной библиотеки, который мы открыли вместе с этим великим деятелем, с сегодняшнего дня будет называться Фольклорным залом Анзора Эркомаишвили", - сказал директор Национальной библиотеки Георгий Кекелидзе.

Анзор Эркомаишвили в возрасте 81 года скончался в результате осложнений, вызванных коронавирусом, 31 марта.

Анзор Эркомаишвили – основатель известных в Грузии и за ее пределами ансамблей "Рустави" и "Мартве". В прошлом году, 10 августа 2020 года, Эркомаишвили отпраздновал 80-летний юбилей. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила артиста Орденом Сияния.

Певец, хоровой дирижер, фольклорист, активно исследовавший и изучавший грузинские народные песни, именно Эркомаишвили стоял у истоков Государственного академического ансамбля песни и танца "Рустави", созданного в 1968 году.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2310)

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