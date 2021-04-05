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Мужчина несет канистры с водой к себе домой

Жителям центральных районов Тбилиси отключат воду на сутки

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
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Темы:
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Sputnik Грузия
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Переключение на новую линию водоснабжения произойдет из-за оползневых процессов на склоне Вашлиджвари

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Часть жителей Тбилиси вновь останется без водоснабжения на сутки в связи с переключением на новую линию, говорится в сообщении водораспределительной компании Georgian Water and Power (GWP).

В рамках проекта новой дороги на проспекте Маршала Геловани и обеспечения безопасности в связи с оползневыми процессами на склоне Вашлиджвари, 6-7 апреля компания водораспределительная компания вновь проведет работы по переключению на новую линию. Для проведения этих работ необходимо перекрыть воду и освободить от нее магистральную сеть.

Логотип компании Georgian Water and Power (GWP)
photo: Georgian Water and Power - GWP LTD / FB
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"Чтобы максимально защитить магистральную сеть от повреждений и не поставить под угрозу стабильное водоснабжение столицы, компания установит современные стандартные запорные вентили", - говорится в заявлении компании.

Водоснабжение будет временно приостановлено с 23:00 6 апреля по 19:00 7 апреля по следующим адресам в районе Ваке-Сабуртало: проспект Геловани, улицы Чиковани, Будапештская, Львовская, Закариадзе, I-VII кварталы Важа-Пшавела, , I-V микрорайоны Нуцубидзе, улицы Рамаза Чхиквадзе, Миндели, Шавгулидзе, Сандро Эули, Зураба Анджапаридзе, Кавтарадзе, Дзоци, Политковской, Тавхелидзе, Делиси, Тварчрелидзе, Учанешвили, дачных поселков Тхинвали, Цкнетское шоссе, частично водоснабжение будет перекрыто на проспекте Казбеги, улице Нуцубидзе.

В районе Диди Дигоми: улицы Мухатгверди, Перадзе, Цицишвили, Дзнеладзе, Сологашвили и прилегающие улицы, микрорайон Дигоми-7.

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Водоснабжение прекратится в поселении ЗаГЭС, в городе Мцхета и поселках Натахтари, Цицамури и Церовани региона Мцхета-Мтианети.

За более детальной информацией жители столицы могут позвонить на горячую линию компании – 293 11 11.

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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (826)
Теги:
Тбилиси, Georgian Water and Power

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