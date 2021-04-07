Каладзе провел первое заседание правительства Тбилиси после болезни

Мэр Тбилиси после выписки из клиники вышел на работу и в первую очередь поблагодарил всех за поддержку

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе провел первое заседание городского правительства и первым долгом поблагодарил всех, кто морально поддержал его во время болезни.

Каладзе уходит из политики и возвращается в Милан?>>

Каладзе недавно выписался из одной из тбилисских клиник, куда попал с диагнозом вестибулопатии – нарушением функции вестибулярного анализатора. Сейчас он проходит реабилитационный курс лечения в домашних условиях. До этого он работал дистанционно, но сегодня решил сам провести заседание городского правительства.

"В первую очередь хочу поблагодарить всех за внимание и те пожелания, которые я получал во время пребывания в клинике. Эти положительные эмоции и поддержка моих сограждан стали большим стимулом для меня", – заявил Каладзе.

Вместе с тем Каладзе никак не прокомментировал слухи, которые появились в последнее время о его уходе из правящей партии "Грузинская мечта" и вообще из политики, и возвращении в Милан, где он жил во время своей успешной футбольной карьеры. Каладзе сказал лишь, что продолжит усиленно работать на благо столицы.

"Еще раз обещаю, что все сделаю для того, чтобы в ближайший период сделать еще больше для развития и блага Тбилиси", – заявил Каладзе.

Особенную благодарность Каладзе выразил Католикосу-Патриарху Всея Грузии Илие II.

Согласно недавнему исследованию общественного мнения Международного республиканского института США (IRI), Каладзе занял третье место в списке самых популярных людей Грузии после Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II и экс-главы правительства страны Георгия Гахария.

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