14:03 07 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0232
  • 100 RUB4.4554
  • USD3.4069
Поиск
Каха Каладзе на презентации

Каладзе провел первое заседание правительства Тбилиси после болезни

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Тбилиси
Получить короткую ссылку
Темы:
Новости Тбилиси сегодня (827)
81 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210407/251394393/Kaladze-provel-pervoe-zasedanie-pravitelstva-Tbilisi-posle-bolezni.html

Мэр Тбилиси после выписки из клиники вышел на работу и в первую очередь поблагодарил всех за поддержку

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе провел первое заседание городского правительства и первым долгом поблагодарил всех, кто морально поддержал его во время болезни.

Каладзе уходит из политики и возвращается в Милан?>>

Каладзе недавно выписался из одной из тбилисских клиник, куда попал с диагнозом вестибулопатии – нарушением функции вестибулярного анализатора. Сейчас он проходит реабилитационный курс лечения в домашних условиях. До этого он работал дистанционно, но сегодня решил сам провести заседание городского правительства.

"В первую очередь хочу поблагодарить всех за внимание и те пожелания, которые я получал во время пребывания в клинике. Эти положительные эмоции и поддержка моих сограждан стали большим стимулом для меня", – заявил Каладзе.

Жители Тбилиси на автобусной остановке в масках. В Грузии борются с коронавирусом
© Sputnik / STRINGER
Партии, личности, коронавирус – что показал новый опрос населения Грузии

Вместе с тем Каладзе никак не прокомментировал слухи, которые появились в последнее время о его уходе из правящей партии "Грузинская мечта" и вообще из политики, и возвращении в Милан, где он жил во время своей успешной футбольной карьеры. Каладзе сказал лишь, что продолжит усиленно работать на благо столицы.

"Еще раз обещаю, что все сделаю для того, чтобы в ближайший период сделать еще больше для развития и блага Тбилиси", – заявил Каладзе.

Особенную благодарность Каладзе выразил Католикосу-Патриарху Всея Грузии Илие II.

Согласно недавнему исследованию общественного мнения Международного республиканского института США (IRI), Каладзе занял третье место в списке самых популярных людей Грузии после Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II и экс-главы правительства страны Георгия Гахария.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Новости Тбилиси сегодня (827)
Теги:
Каха Каладзе, Мэрия Тбилиси, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Эпидемия коронавируса - масочный режим и вакцинация. Тбилисская инфекционная больница
Я прививки не боюсь, если надо уколюсь: как в Грузии проходит вакцинация - фото
Нервы на пределе. Жители Грузии устали от комендантского часа
Нервы на пределе. Жители Грузии устали от "комендантского часа"
Рынок недвижимости в Тбилиси - исследование
Рынок недвижимости в Тбилиси - исследование
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться