Строительная амнистия на подходе – парламент Грузии приступил к рассмотрению законопроекта

Законодательная инициатива о прощении допущенных в ходе строительных работ нарушений и штрафов за это принадлежит мэрии Тбилиси

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Законопроект о строительной амнистии уже проходит комитетские слушания в парламенте Грузии, об этом сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на сегодняшнем заседании городского правительства.

По его словам, законодательный пакет предусматривает прощение нарушений строительных норм, допущенных на объектах, завершенных к 18 августа 2020 года, и отмену наложенных на них административных штрафов.

"Данного решения ждут жители Тбилиси. Есть такие люди, которые живут в домах, не вошедших в эксплуатацию, так как много лет назад во время строительства были допущены ошибки. Соответственно, важным обстоятельством является как прощение строительных нарушений, снятие правового груза со строительных компаний и владельцев недвижимости, так и ужесточение ответственности для подобных нарушений в будущем", – заявил Каладзе.

По словам мэра, законодательный пакет предусматривает уголовную ответственность за неподчинение требованиям муниципальной инспекции.

Каладзе выразил надежду, что законопроект будет поддержан парламентом.

Мэр Тбилиси не раз заявлял, что одним из приоритетных направлений работы его команды является борьба с хаотичной застройкой города и сохранение его облика.

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