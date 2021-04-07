Тендер объявлен - кто закупит 700 новых микроавтобусов для Тбилиси

До конца года в столице будет курсировать тысяча новых микроавтобусов - это предусматривает транспортная реформа, которую проводит мэрия города

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Электронный тендер на закупку 700 микроавтобусов для Тбилиси объявлен, об этом заявил столичный мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства.

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По условиям тендера, до конца года в столицу должны быть доставлены еще 700 микроавтобусов. Всего население Тбилиси будет обслуживать тысяча маршруток.

По столице уже курсируют 300 новых микроавтобусов, которые были куплены на деньги муниципалитета и отданы в распоряжение компании "Тбилисский микроавтобус". Мэрия Тбилиси обязала компанию-оператор со временем вернуть муниципалитету эти средства, чтобы вновь приобрести еще 300 единиц машин и вывести их на линии в июне. Остальные 400 единиц "Тбилисский микроавтобус" закупит самостоятельно.

"Мы объявили тендер, по которому будет закуплено 700 единиц микроавтобусов. 300 из них будут куплены муниципалитетом на средства, полученные от компании. 300 маршруток, которые уже курсируют по городу, были приобретены муниципалитетом на бюджетные средства. Мы обязали компанию вернуть уплаченные нами деньги для замены (старых микроавтобусов) в июне", - сказал мэр столицы.

По словам Каладзе, город обслуживают 1500-1700 микроавтобусов, в то время как, согласно новой транспортной политике, городу хватит и тысячи микроавтобусов за счет увеличение автопарка столичных автобусов.

"Вместе с этим мы добавим новые 8-метровые автобусы, и население города будет чувствовать себя максимально комфортно, когда реформа общественного транспорта завершится. Сегодня у нас есть определенные районы, улицы, где городской транспорт не ходит или время его ожидания слишком велико. Мы изменим все это с помощью реформ. Главное условие - сделать общественный транспорт доступным и комфортным для всех", - сказал Каха Каладзе.

В рамках транспортной реформы, с 1 апреля проезд в синих маршрутках в столице подешевел и стоит не 80, а 50 тетри и в них действуют те же льготы, что и в автобусах и метро. В течение дня маршрутками в столице пользуются более 600 тысяч человек.

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