Платная парковка в Тбилиси: зона действия почасовой оплаты расширяется

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Система зонально-почасовой оплаты парковки автомобилей будет задействована на проспекте Важа-Пшавела и прилегающих улицах столицы с 1 мая, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.

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С 1 апреля на данной территории оборудованы информационные павильоны, где граждане смогут получить полную информацию о нововведениях, которые их ожидают. Также у жителей этого района будет возможность зарегистрировать свои автомобили, чтобы не платить за парковку с 1 мая.

Граждане, проживающие в радиусе 100 метров от парковочного места, или те, кто владеет недвижимостью в этом районе, имеют право на бесплатную парковку для двух транспортных средств. Кроме того, парковкой могут бесплатно пользоваться люди с ограниченными физическими возможностями и владельцы электромобилей.

По словам Каладзе, система зонально-почасовой оплаты парковки постепенно будет задействована по всему городу.

По информации мэра, на сегодняшний день в рамках системы зонально-почасовой парковки действуют 2 629 парковочных мест, а после этих изменений добавится примерно 2 400 мест.

Для использования зональной парковки гражданам необходимо скачать мобильное приложение Tbilisi Parking с помощью Play Store или Apple Store. В приложение включена карта, на которой номерами обозначены все пункты зональной парковки.

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