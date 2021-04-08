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Оползневая зона в микрорайоне Вашлиджвари в Сабуртало. Жилые дома и новостройки

Мэрия Тбилиси настаивает на эффективности работ в зоне оползня

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Тбилиси
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Оползень в Тбилиси (23)
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Грузинские специалисты не придумывают ничего нового, а действует, учитывая опыт западных коллег, заявляют городские власти

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Решение о проведении работ в оползневой зоне на склоне Вашлиджвари было принято мэрией Тбилиси совместно с группой специалистов и инженеров-геологов из Германии, об этом заявил вице-мэр Ираклий Бенделиани.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе вместе со своим заместителем и директором компании-подрядчика Паатой Трапаидзе, ознакомился с работами, которые ведутся на склоне Вашлиджвари, и показал это в своем видеоблоге. Каладзе попросил Бенделиани и Трапаидзе подробно рассказать о том, какое сейчас положение на улице Мачавариани и на прилегающей территории.

Опубликовано Kakha Kaladze კახა კალაძე Четверг, 8 апреля 2021 г.

"На первом этапе мы начали срез земляной массы, целью этого являлось облегчить массу тела оползня. В параллельном режиме мы начали работы по цементированию, что означает то, что конкретными устройствами идет бурение и заполнение специальным раствором, целью которого является создание препятствия, чтобы еще больше сократить движение массы", - рассказал Ираклий Бенделиани.

Трапаидзе, в свою очередь, заявил, что все работы, которые ведутся в оползневой зоне, уже несколько десятилетий как успешно апробированы в западных странах.

"Мы не придумываем ничего нового, в этом вы можете удостовериться просто, если "загуглите" эту информацию на английском… Мы просто слушаем умных людей, которые имеют большой опыт", - сказал Трапаидзе в беседе с мэром города.

Каладзе еще раз подчеркнул, что на данный момент нет необходимости эвакуации населения, проживающего на прилегающей территории. Однако отметил, что если такая необходимость все же возникнет, то мэрия Тбилиси сразу же оповестит об этом местных жителей и общественность.

Ранее эксперты института изучения Земли и Национального центра сейсмологии выразили сомнения по поводу того, смогут ли проводимые работы в оползневой зоне предотвратить сход земляной массы.

Оползневая зона в столице Грузии в районе Сабуртало в поселке Вашлиджвари
© Sputnik / Alex Shlamov
Геологи не уверены, что мэрия Тбилиси действует в правильном направлении в оползневой зоне

По их словам, компания-подрядчик, которая выполняет работу по заказу мэрии Тбилиси, не владеет всей необходимой информацией об оползневом процессе, а соответственно, проведение работ по бурению и цементированию может быть ошибочным.

По данным уже проведенных исследований, на склоне Вашлиджвари-Нуцубидзе образовались трещины глубиной до 18 метров, увеличивающиеся в ширину на пять сантиметров в сутки. По прогнозам геологов, в случае землетрясения или обильных осадков со склона прямо на город может сорваться около 800 тысяч кубометров земляной массы. При этом, несмотря на пологий склон, из-за большой массы у оползня будет достаточная скорость, чтобы спуститься к дороге и дальше к реке.

По данным исследования, маршрут оползня пройдет по улице Мачавариани, трассе, связывающей ее с проспектом Маршала Геловани и Гранатовой улицей.

Кроме того, эксперты полагают, что если оползень вызовет еще один оползень в нижней части горы, то его сход повлечет за собой более тяжелый сценарий развития событий.

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Оползень в Тбилиси (23)

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