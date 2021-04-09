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В столице Грузии открыли улицу в честь Тамуны Долидзе, погибшей 9 апреля

В Тбилиси одна из улиц названа именем Тамуны Долидзе

photo: Denomination and Symbols Commission / FB
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (831)
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Тамуна Долидзе - одна из 21 человека, которые погибли 9 апреля при разгоне мирной акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Одна из улиц в Тбилиси названа в честь Тамуны Долидзе, погибшей 9 апреля 1989 года при разгоне манифестации.

По решению комиссии по наименованиям и символике тбилисского сакребуло (городское собрание), улица с таким названием появилась в Чугуретском районе столицы.

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На открытии улицы присутствовали председатель комиссии Михаил Амашукели, депутат сакребуло Рима Берадзе, а также члены семьи и друзья Тамуны Долидзе.

На рассвете 9 апреля 1989 года многотысячная акция на проспекте Руставели была разогнана спецназом министерства обороны СССР с применением слезоточивого газа, саперных лопаток и тяжелой техники. Погиб 21 человек, большинство из которых были женщинами. Для расследования событий, произошедших в Тбилиси 9 апреля 1989 года, Съездом народных депутатов СССР была создана комиссия, которую возглавил Анатолий Собчак. Комиссия пришла к выводу об избыточном применении военными силы против демонстрантов.

9 апреля в Грузии объявлен Днем национального единения.

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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (831)
Теги:
Тбилиси, Грузия

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