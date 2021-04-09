Мэрия Тбилиси: Уцноби будет оштрафован за вандализм

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Певец Гия Гачечиладзе, известный под сценическим именем Уцноби (в переводе Незнакомец – ред.), будет оштрафован за надпись "Бог – это любовь" на фрагменте Берлинской стены в центре Тбилиси, об этом заявили корреспонденту Sputnik Грузия в пресс-службе столичной мэрии.

Уцноби сделал надпись в ходе многотысячной акции под названием "Против всех" в центре Тбилиси, на Площади Европы, которую сам же и собрал, чтобы показать властям и оппозиции, что думают простые граждане о политическом и экономическом кризисе в стране.

"Имел место вандализм, естественно Тбилисская мэрия прибегнет с соответствующему реагированию, Гия Гачечиладзе будет оштрафован", – заявили в пресс-службе.

В мэрии уточнили, что объем штрафа станет известен общественности, когда будет составлен соответствующий протокол.

Фрагмент Берлинской стены был установлен на площади Европы в исторической части Тбилиси в 2017 году. Это подарок Грузии в качестве символа грузино-германской дружбы.

Гия Гачечиладзе уже не первый раз приходит в политику. В свое время он выступал против Михаила Саакашвили и поддерживал своего брата - политика-оппозиционера Левана Гачечиладзе, кандидата в президенты Грузии на выборах 2008 год. Одним из самых известных политических проектов Уцноби была "Камера номер 5" - восемь месяцев он жил в импровизированной тюремной камере-студии, заявляя, что "Грузия - сплошная тюрьма", и из-за "решетки" требовал отставки Саакашвили. "На свидания" к шоумену приходили тогдашние оппозиционеры и в прямом эфире обсуждали ситуацию в стране.

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