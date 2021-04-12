Мэра Тбилиси несколько дней не будет в городе

Кахе Каладзе диагностировали вестибулопатию, первоначальное обследование он прошел в одной из тбилисских клиник. Медики связывают болезнь с его футбольным прошлым

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе выехал за границу предположительно на обследование.

О своем отъезде за границу, не называя при этом причин, заявил сам Каладзе во время Facebook-включения. Но, предположительно, визит связан с состоянием его здоровья.

43-летний Каладзе был госпитализирован в одну из тбилисских клиник с диагнозом вестибулопатия (нарушение функции вестибулярного анализатора). 4 апреля он был выписан из стационара и продолжил реабилитацию дома.

Ранее в грузинских СМИ распространилась информация о том, что действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе планирует покинуть правящую партию "Грузинская места – демократическая Грузия" и уйти из политики. Согласно версии одного из грузинских телеканалов, Каладзе планирует вернуться в Милан, где когда-то построил успешную карьеру футболиста.

Когда вернется мэр или в какой стране он находится, в пресс-службе городского муниципалитета не сообщают. По словам самого Каладзе ему придется остаться за границей несколько дней.

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