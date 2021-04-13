17:47 13 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0798
  • 100 RUB4.4334
  • USD3.4232
Поиск
Сход земляной массы в микрорайоне Багеби

Строительство дома приостановили в Тбилиси из-за схода земляной массы

photo: Tea Godoladze / FB
Тбилиси
Получить короткую ссылку
Темы:
Новости Тбилиси сегодня (833)
56111
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/0d/251451418.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210413/251451708/Stroitelsto-doma-priostanovili-v-Tbilisi-iz-za-skhoda-zemlyanoy-massy.html

Компания представила все необходимые экспертные заключения, но в одной части склона, под скальным слоем была обнаружена глиняная порода

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Cтроительство элитного жилого комплекса Metra hills приостановлено в Тбилиси из-за обрушения земельной массы в микрорайоне Багеби.

Снимки произошедшего на своей странице в Facebook опубликовала директор Института изучения Земли и Национального центра сейсмологии Тея Годоладзе. По ее мнению, это произошло из-за неправильно осуществляемого строительства на данной территории.

По информации муниципалитета, ранее компания "Метра Девелопмент" представила все необходимые экспертные заключения и геологический отчет, но в одной части склона под скальным слоем была обнаружена глиняная порода.

"На данном этапе работы приостановлены. Геологи изучат ситуацию на местах, и на основании их заключения будут планироваться дальнейшие мероприятия", – говорится в сообщении муниципалитета.

Тема оползневых процессов в Грузии стала особенно актуальна после того, как на склоне Вашлиджвари в Тбилиси начались оползневые процессы – здесь образовались трещины глубиной до 18 метров, увеличивающиеся в ширину на пять сантиметров в сутки. По прогнозам геологов, в случае землетрясения или обильных осадков со склона прямо на город может сорваться около 800 тысяч кубометров земляной массы. При этом, несмотря на пологий склон, из-за большой массы у оползня будет достаточная скорость, чтобы спуститься к дороге и дальше к реке.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Новости Тбилиси сегодня (833)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Новая статуя Христа в городе Энкантадо
Строительство третьей в мире по величине статуи Христа в Бразилии – фото
Свободу Мелия!: сторонники ЕНД устроили акцию у Тбилисского суда - видео
"Свободу Мелия!": сторонники ЕНД устроили акцию у Тбилисского суда – видео
Сколько служат в армиях стран бывшего СССР
Сколько служат в армии Грузии и странах бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться