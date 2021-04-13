Строительство дома приостановили в Тбилиси из-за схода земляной массы

Компания представила все необходимые экспертные заключения, но в одной части склона, под скальным слоем была обнаружена глиняная порода

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Cтроительство элитного жилого комплекса Metra hills приостановлено в Тбилиси из-за обрушения земельной массы в микрорайоне Багеби.

Снимки произошедшего на своей странице в Facebook опубликовала директор Института изучения Земли и Национального центра сейсмологии Тея Годоладзе. По ее мнению, это произошло из-за неправильно осуществляемого строительства на данной территории.

По информации муниципалитета, ранее компания "Метра Девелопмент" представила все необходимые экспертные заключения и геологический отчет, но в одной части склона под скальным слоем была обнаружена глиняная порода.

"На данном этапе работы приостановлены. Геологи изучат ситуацию на местах, и на основании их заключения будут планироваться дальнейшие мероприятия", – говорится в сообщении муниципалитета.

Тема оползневых процессов в Грузии стала особенно актуальна после того, как на склоне Вашлиджвари в Тбилиси начались оползневые процессы – здесь образовались трещины глубиной до 18 метров, увеличивающиеся в ширину на пять сантиметров в сутки. По прогнозам геологов, в случае землетрясения или обильных осадков со склона прямо на город может сорваться около 800 тысяч кубометров земляной массы. При этом, несмотря на пологий склон, из-за большой массы у оползня будет достаточная скорость, чтобы спуститься к дороге и дальше к реке.

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