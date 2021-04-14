Все принятые меры дали результат - немецкий геолог о ситуации в оползневой зоне в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Временную стабилизацию оползневых процессов на склоне Вашлиджвари необходимо перевести в постоянную, об этом заявил журналистам немецкий инженер-геолог Питер Ньюман, второй раз прибывший в Тбилиси в качестве эксперта.

Мэрия Тбилиси настаивает на эффективности работ в зоне оползня>>

В среду в мэрии столицы специалисты в очередной раз обсудили план дальнейших действий в оползневой зоне на склоне Вашлиджвари. Отмечалось, что риск схода оползня на данный момент стал меньше в сравнении с ситуацией, которая была три недели назад, а значит, у рабочих и экспертов больше времени для дальнейших исследований и определения фронта работ.

"Сейчас нужно делать калькуляцию, составлять план. Мы решили скомбинировать разные мероприятия: снять часть оползневой массы, провести определенные укрепительные работы, буровые работы, которые также относятся к процессу укрепления, а также очень важно заполнение трещины. Сейчас не время для дискуссий, нужно принимать меры", - заявил Ньюман журналистам.

Немец признался, что у него "отлегло от сердца", когда он удостоверился, что проделанные работы в оползневой зоне оказались эффективными и дали результат.

"Практически все принятые меры принесли результат. Нужно помнить, что мы не можем угадать, что может произойти. Это зависит от дождя и перемены погоды. Это означает, что необходимы две вещи: постоянно следить за безопасностью населения и водопровода", - сказал инженер.

Ньюман отметил, что сейчас группа специалистов суммирует результаты проведенных работ и обсуждает, какие меры необходимо принять в дальнейшем.

"Это этап, когда риски практически устранены, сведены к минимуму. Поэтому у нас сегодня намного больше времени, чтобы спланировать и провести здесь дальнейшие работы по конкретному проекту", - сказал журналистам вице-мэр Бенделиани.

Бенделиани пояснил, почему трещины на склоне заполнялись специальным глиняным раствором – эти действия вызвали волну критики со стороны некоторых специалистов.

"Что касается вопроса заполнения трещины глиняной массой, конечно, это не остановит оползень. Это временная мера, назначение которой уберечь трещины, образовавшиеся в первые дни, от попадания воды", - заявил Бенделиани.

По данным уже проведенных исследований, на склоне Вашлиджвари-Нуцубидзе образовались трещины глубиной до 18 метров, которые, до начала проводимых мэрией Тбилиси работ, увеличивались на 5 сантиметров в сутки. По прогнозам геологов, в случае землетрясения или обильных осадков со склона прямо на город может сорваться около 800 тысяч кубометров земляной массы. При этом, несмотря на пологий склон, из-за большой массы у оползня будет достаточная скорость, чтобы спуститься к дороге и дальше к реке.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.